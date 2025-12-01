金控第3季財報／淨值破5兆新高！壽險大補血 推升配息動能

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

13家上市金控第3季季報全出爐。截至9月底止淨值攀至5.12兆元，重返五兆大關並改寫史上新高，單季大增7,194億元。壽險型金控平均季增16.2%領先同業，反映壽險獲利強勁、股債評價回升，帶動潛在資本利得與2026年配息能力提升。其中若剔除台新新光金（2887）因雙方合併，使9月底淨值季翻倍到近4,700億元的特殊因素外，凱基金、國泰金、富邦金分別以14.6%、14.3%和13.4%的季增率居前三，9月底淨值已達3,113億元、8,921億元及9,434億元。

三家壽險金控淨值平均季增16.2%，顯著高於七家銀行型金控的7%及兩家票證券金控的6.5%，顯示壽險子公司在OCI及FVPL覆蓋法下的股票、基金評價利益增溫，推升未實現收益並擴大潛在資本利得。

一位金控主管分析，13家金控第3季單季淨值大增7,194億元或16.4%，主要來自兩大推力：一是強勁獲利帶動淨值同步上升；二是子公司股債評價改善，使整體未實現損益回升。

在獲利面，第3季台美股市大漲，壽險業者加速實現資本利得；台幣回貶也使避險成本明顯走低，搭配財管與經紀手續費動能持續，銀行提存壓力降低，使13家金控累計前三季稅後純益升至4,291億元，單季大幅跳升73%，累計獲利已達2024年全年的七成。

在評價面，股債行情同步走強，使壽險和銀行金融資產評價收益顯著回升，拉抬整體金控其他權益的回補力道。

據財報揭露，9月底13家金控其他權益虧損縮小至958億元，單季收斂達3,142億元，搭配高獲利成績，將推升金控2026年可分配盈餘。其中，壽險雙雄其他權益虧損收斂最大。國泰金9月底其他權益虧損縮至785億元，單季收復逾半；富邦金縮至425億元，季縮減幅超過六成。

整體來看，玉山金、元大金、兆豐金、台新新光金、國票金與第一金等六家金控9月底其他權益維持正值，其餘七家虧損也顯著收斂，未實現收益改善不僅有利潛在資本利得，也有助提升資本適足率。

「其他權益」包含金融資產評價損益及兌換損益，第3季在台美股市強勁上漲帶動股票評價利益明顯回升。依現行規定，股票部位出售後可轉列未分配盈餘，挹注金控未來配息空間。

但法人也提醒風險正升溫。美債10年、30年殖利率重返4%上方，壓抑壽險長天期債券評價；壽險金控配息也受年度三成獲利提列外價金、與第4季市場波動影響，三大變數恐左右今年未實現損益與未來股利政策。

