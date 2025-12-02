快訊

台資租賃業在陸獲利面臨下滑

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

受到美中貿易戰、中國大陸經濟持續疲弱等大環境因素下，台資租賃業在大陸獲利狀況普遍面臨下滑，根據資料統計，25家台資租賃業今年前三季累計獲利約54.2億元，年減率達53.7%；若從年增率來看，25家當中只有一家租賃業前三季獲利比去年同期增加，其餘都是呈現衰退。

大陸台資租賃業今年前三季獲利約來到54.2億元，比去年同期的117.1億元，大減53.7%。從年成長率來看，台企銀（2834）國際融資租賃前三季獲利3,305萬元、年增率4.82%，台資唯一正成長的業者。

另遠東商銀旗下的遠榮國際租賃前三季獲利650.5萬元、年減約一成左右，排名第三；華南國際租賃前三季獲利2,112萬元、年減23.96%，位居第四位。

