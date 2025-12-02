玉山培育人才 頒發獎學金

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山舉辦「 2025玉山培育傑出人才獎學金」頒獎典禮，玉山金控創辦人黃永仁（前排右一）、董事長黃男州（前排中）、董事陳美滿（前排右二）與獲獎學生合影。玉山金控／提供
人才是推動國家發展與社會的關鍵力量，「玉山培育傑出人才／護理人才／東協人才獎學金」於11月28日舉辦頒獎典禮，今年度共有36位來自不同領域的優秀學生獲獎，分別在管理、科技、人文、護理和東協等領域，展現亮眼的潛力與才能。

玉山以實際的行動鼓勵年輕學子持續學習專業、拓展國際視野，並培養愛與關懷的價值觀，期望未來能發揮正向影響力，讓社會更美好。

玉山志工基金會與玉山文教基金會自2005年起，已連續21年頒發培育人才獎學金，肯定來自商管、法律、經濟、電機、資工、資管、美術、音樂等多元領域學生的傑出表現。

因應社會對護理服務的需求日益提升，自2020年起特別設立「玉山培育護理人才獎學金」，獎勵在學業與臨床實習表現優異且具服務熱忱的護理學生。今年遴選出九位優秀護理人才獲獎，鼓勵獲獎者堅持對未來護理與健康照護工作的熱誠與初心，成為守護民眾健康的堅實力量。

為響應政府新南向政策，推動及擴大與東協人才交流，玉山持續培養國際跨境人才，設立玉山「培育東協人才獎學金」，鼓勵柬埔寨、緬甸、越南、泰國與馬來西亞等國家優秀學生來台就讀研究所，透過來台學習提升專業並建立對台灣的認識與產學關係。

今年共有九位東南亞國家學生獲獎，分別於商業經濟、財務金融、資訊工程、智慧科學相關研究所就讀。除了提供獎學金，更積極推動海外據點與東協地區優質大學合作，深化台灣與東協國家在金融人才上的交流，進一步促進產業與學術的共同成長。

玉山將秉持實踐為社會培育造就一流的傑出人才理念，打造支持多元人才成長的優質環境，積極培育具備專業能力與國際視野的未來希望。期待這些得獎的學子都能在各自擅長領域發光發熱，回饋社會，攜手共創更繁榮且充滿希望的未來。

玉山 東協 馬來西亞

