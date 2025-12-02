快訊

不動產貸款集中度問題 備受關注

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

政府明年將力推自主都更新政策，八大公股銀將持續配合政策，目前承做都更危老占不動產放款集中度多數在2%以上，最高達3.9%，加上相比一般土建融還款更慢，預期將持續推升不動產貸款集中度。未來央行對這部分是否持續採寬容態度值得關注。

國銀都更危老重建貸款持續成長，至8月底達8,235億元，公股銀市占達約五成。其中，龍頭土銀都更危老重建承作餘額達972億元，占不動產貸款集中度約3.9%。2022年-2024年底餘額分別約624億元、851億元及910億元，近三年業務量能穩定成長。

華銀都更危老餘額925億元緊追土銀，占不動產貸款集中度亦約3.9%。2022年至2024年底餘額分別為565億元、734億元及861億元。一銀餘額約685億元，占不動產貸款集中度約2.5%；其中都更、危老餘額分別約270億元、415億元，較2024年底成長約5%、26%；2024年底較2023年底成長約7%、36%。

合庫餘額約600億元，占不動產貸款集中度約1.9%；較近三年底分別成長約5%、44%及92%，主要是先前核准案件配合工期陸續開工所致。

