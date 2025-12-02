公股銀放款瞄準公辦都更 降低不動產景氣鈍化風險

公股銀指出，不動產景氣影響民辦及自辦都更危老推案趨緩，未來承作策略更著重推動公辦都更案件，除可減少不動產景氣鈍化風險，對政策更有直接支持。另考量相關部會為穩定房價祭出政策採滾動式調整，預期未來貸款動能將審慎看待。

國銀都更危老重建貸款持續成長，至8月底達8,235億元，公股銀市占約五成。 第一銀行指出，都更危老視推動單位可分為公辦、民辦（建商型）及自辦（地主型）三種樣態，近期受不動產景氣影響，民辦及自辦都更危老推案有趨緩現象，故未來承作策略會更著重於推動公辦都更案件，除可減少不動產景氣鈍化風險，對政府政策有更直接支持。

公股銀看都更危老重建貸款

合庫表示，持續配合政府政策，協助國內老舊社區更新及加速危險老舊建物築重建，除審慎評估承作立地條件良好、產品市場性佳及優質建商工案外，亦會考量政府相關部會為穩定房價祭出相關政策採滾動式調整，預期未來貸款動能將審慎看待。

都更危老龍頭土銀說明，因央行不動產放款總量及集中度管制，各金融機構受到政策影響下，對不動產市場保守看待，在不動產承作業務量能上逐漸縮減；土銀為國營不動產專業銀行，雖受不動產信用管制，惟在都更危老授信業務上，仍維持一貫支持政府市容再造之金融協助角色，近三年承作業務量能穩定成長。

華銀則將持續推動都更危老融資信託業務，尤其是自主更新部分。彰銀強調未來建築貸款業務將提高都更與危老貸款比率，今年建築貸款持續以都更危老為優先承作。

台企銀指出，長期響應政府都市更新及危老重建政策，設有專責單位推動都更危老業務，可針對個別重建案需求提供客製化融資服務，搭配信託管理及建經查核機制，協助建案順利興建完工。

兆豐則認為，都更危老未來市場需求仍高，將依循央行不動產集中度管控，秉持配合政策推動都更危老業務並視個案條件擇優續做。