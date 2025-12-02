快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險公司12月又見美元保單 宣告利率4.35%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
美元利率維持高檔，壽險公司12月宣告利率大戰又有新變化。 （歐新社）
美元利率維持高檔，壽險公司12月宣告利率大戰又有新變化。 （歐新社）

美元利率維持高檔，壽險公司12月宣告利率大戰又有新變化，新光人壽11月推出五張美元利變壽險，其中有一張宣告利率達4.35%，與台灣人壽、合庫人壽、友邦人壽及遠雄人壽同列為最高水準。

新台幣保單部分，國壽昨（1）日宣布調降三檔停售商品9至10個基點。另據統計，今年前十月整體利變險銷售達2,749.7億元，年增19.3%，已達去年全年近九成的成績。

壽險業12月宣告利率大多按兵不動，美元商品部分，新光人壽因11月推五張新美元保單，其中一張宣告利率為4.35%，與宣布12月份不調整美元保單宣告利率的台灣人壽、合庫人壽、友邦人壽及遠雄人壽並列冠軍。

壽險公司12月美元保單宣告利率概況
壽險公司12月美元保單宣告利率概況

新光人壽表示，因應2026年商品推動策略，11月推出五張新美元保單，以提升客戶權益為主要商品訴求，涵蓋各種繳費年期及目標客群，其中以新光人壽美傳世外幣利率變動型終身壽險宣告利率4.35%最高，訴求第三年起提供身故保障，透過宣告利率機制讓資產與保障同步增值，同時兼顧累積保障及資產傳承。

台灣人壽指出，該公司美元保障型商品未調整，最高宣告利率仍為4.35%。會視市場需求，決定是否推出新商品。三商壽表示，預計12月推出新美元利變保單，提供有美元資產之保戶可反映市場利率的終身保障，該商品宣告利率為4.25%，目前三商美邦人壽美元利變保單最高宣告利率為4.3%。

另，國泰人壽、凱基人壽、元大人壽、臺銀人壽、全球人壽、台新人壽、南山人壽、安聯人壽宣告利率最高4.3%。

台灣人 資產 客戶

延伸閱讀

獨／金管會推壽險業非長期保證利率改革 確定「二動一不動」原則

保誠人壽攜彰銀首賣「美享雙收外幣終身險」 藉美式分紅打造金流

壽險業迎來 IFRS 17大魔王 法人：AC 債券攤銷法只解「燃眉之急」

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

相關新聞

壽險非長期保證利率改革 2動1不動

金管會推動壽險的非長期保證利率制度改革有譜。知情人士透露，金管會責成保發中心研議的改革輪廓已經明朗，主要重點有二，一是未...

觀察站／憂壽險利差損包袱 彭金隆拆彈

保險學者出身的金管會主委彭金隆上任之後，提出最具代表性的兩項政策，一是亞洲資產管理中心，二是壽險業的制度改革，除了壽險業...

富邦金首席經濟學家羅瑋預期 明年日圓匯價高點落在145~147

日銀總裁植田和男釋出明確升息訊號，外界關注日圓走勢。富邦金控首席經濟學家羅瑋昨（1）日分析，由於日本央行12月升息箭在弦...

13金控淨值重返5兆 創高 壽險型最亮眼 有助擴大潛在資本利得

13家上市金控第3季季報出爐。截至9月底止淨值攀至5.12兆元，重返5兆元大關並改寫史上新高，單季大增7,194億元。

壽險「去保證化」二動一不動 新制最快明年上路 不溯及既往

金管會推動壽險的「非長期保證利率」制度改革有譜。知情人士透露，金管會責成保發中心研議的改革輪廓已經明朗，主要重點有二，一...

壽險公司12月又見美元保單 宣告利率4.35%

美元利率維持高檔，壽險公司12月宣告利率大戰又有新變化，新光人壽11月推出五張美元利變壽險，其中有一張宣告利率達4.35...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。