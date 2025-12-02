壽險「去保證化」二動一不動 新制最快明年上路 不溯及既往

金管會推動壽險的「非長期保證利率」制度改革有譜。知情人士透露，金管會責成保發中心研議的改革輪廓已經明朗，主要重點有二，一是未來即使保戶買的保單屬於「非長期保證利率」，保費也不會變動，而是由保額及保價金彈性調整；二是非長期保證並不是「不保證」，保證期間至少仍有五年的水準。

目前的壽險都是十年、20年的長年期保證給付利率，甚至是終身保證，據保發中心規畫，未來的保證期間將改為五至十年。

非長期保證利率制度上路後，將適用業者發行的新保單，已發行的保單不溯及既往。保發中心會與壽險公會討論其他細節，壽險公會也得提出新的「保單示範條款」，預計非長期保證利率制度最快明年上半年才會上路。

壽險非長期保證利率改革

保發中心已蒐集美國、日本相關資料，其中美國的壽險保單並未依循一定的利率水準，原本就可彈性調整，日本則是採「前高後低」、也就是「分段式」利率保證的方式。

知情人士透露，「非長期保證利率」最基本的架構原則已確定，在保費、保額和保價金等項目，若未來利率環境出現大轉變，符合壽險業者在合約和保戶約定可作調整的情境時，只會調整保額及保價金，不會變動保費。據了解，由於保戶對於保費的敏感度高，若保費調整也會造成保戶不便，因此改革方向確定不改保費，避免引起大反彈。

舉例來說，小明買了一張20年期的終身壽險，保費採年繳，這20年的保費都不會改變，但可能會是前五年有保證利率2.5％，五年後若市場利率走低，以小明所繳的保費水準將使業者給到2.5％的給付利率會產生「利差損」時，業者不會向小明要更高的保費，而是降低小明的保額與保價金，而相關變動的情境與條件，會在定型化契約明訂。

壽險業者指出，這會類似目前的利變壽險，不同之處在於目前非利變壽險的一般壽險，只有固定不變的預定利率，而利變壽險則有固定的利率與浮動的宣告利率兩種利率指標；但未來的非利變型壽險的一般型壽險，其預定利率將會直接採浮動利率機制，若市場利率好讓業者多賺，民眾就多領；若市場利率不佳，使業者投資報酬沒這麼高，民眾就少領。