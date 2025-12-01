獨／金管會推壽險業非長期保證利率改革 確定「二動一不動」原則

金管會推動壽險的非長期保證利率制度改革有譜。據知情人士透露，金管會責成保發中心進行研議的制度改革，輪廓已經明朗，主要重點有二，一是目前已確定在此改革之下，未來即使保戶買的保單屬於「非長期保證利率」，保費也不會變動，而是由保額及保價金來作彈性調整；二是非長期保證並不是「不保證」，保證期間至少仍會有5年的水準。

現在的壽險，都是10年、20年的長天期保證給付利率，甚至是終身保證，所謂的「高利保單」都是這種類型；而據保發中心的規畫，未來的保證期間，會從過去的10年、20年，改為5年至10年。

金管會主委彭金隆對於非長期保證利率改革推動的構想，則來自於讓壽險業受災慘重，甚至當壽險業要接軌IFRS 17的ICS新制時，還要金管會特別對「高利保單」提出更多過渡措施來救援「利差損」問題；在非長期保證利率制度在上路之後，將適用於所發行的新保單，對於已發行的舊保單不會溯及既往；由於保發中心還會和壽險公會的產品小組再對其他細節討論，並且壽險公會也得提出新的「保單示範條款」，因此，非長期保證利率制度最快也得等到明年上半年才會正式上路。

有關人士指出，保發中心目前已搜集了包括美國、日本等國的保單非長期保證的作法，其中，美國的壽險保單並未依循一定的利率水準，因此原本就屬可彈性調整，而日本則是採「前高後低」，亦即採取「分段式」利率保證的方式，也就是一開始在規畫上就把預定利率分成好幾段，例如，前五年高利率，後五年低利率。

據知情人士透露，「非長期保證利率」最基本的架構原則已確定，在保費、保額、和保價金這三大項目，倘若未來利率環境出現大轉變，符合壽險業者在合約上和保戶約定可作調整的情境時，這時只會變動保額及保價金，而不會變動保費；據了解，由於一般保戶對於保費的敏感度最高，包括定期定額的費用繳納若增加也會造成保戶不便，因此金管會和保發中心已確定保費不會改變的改革架構，以免造成推動改革的阻力。

在上述的非長期保證利率架構之下，舉例來說，小明買了一個20年期的終身壽險，採取年繳保費，小明這20年的保費都不會改變，但可能會是前5年有保證利率2.5%，5年之後倘若市場利率走低不利投資，以小明所繳的現有保費水準將使業者給到2.5%的給付利率會產生「利差損」時，業者不會向小明要更高的保費，而會對應降低小明的保額與保價金，而這些變動的情境與條件，也都會在定型化契約中先明訂清楚，不會保戶買了之後才產生爭議。

曾被金管會詢問意見的壽險業者指出，未來非長期保證利率的制度改革方向，會類似於目前的利變壽險。不同之處在於目前非利變壽險的一般壽險，只有固定不變的預定利率，而利變壽則有固定的利率與浮動的宣告利率兩種利率指標，但未來的非利變型壽險的一般型壽險，其預定利率將會直接採浮動利率機制，倘若市場利率好，使業者多賺，民眾就多拿，但若市場利率不佳，使業者的投資環境面臨大變動，造成業者實現的投資報酬沒這麼多，那此時民眾就少拿。

而該制度改革之後，雖然民眾未來能拿到的保價金、保額不再是10年、20年的長期保證，但仍會有長達5至10年的保證，而且對民眾的優點在於，壽險業者不會因為缺乏變動機制而導致「入不敷出」時就會動輒「停售」，而使民眾反而買不到優質保單產生無形的權益損失。