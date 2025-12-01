快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

新壽推新保單加馬力 五家壽險美元利變宣告利率達4.35%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美元利率維持高檔，壽險公司12月宣告利率大戰又有新變化，新光人壽11月推出五張美元利變壽險，其中有一張宣告利率達4.35%，與台灣人壽、合庫人壽、友邦人壽及遠雄人壽（5859）同列為最高水準。新台幣保單部分，國壽1日宣布調降3檔停售商品9至10個基點。另外，據統計，今年前十月整體利變險銷售達2,749.7億元，年增19.3%，已達去年全年近九成的成績。

壽險業12月宣告利率大多按兵不動，美元商品部分，新光人壽因11月推五張新美元保單，其中一張宣告利率為4.35%，與宣布12月份不調整美元保單宣告利率的台灣人壽、合庫人壽、友邦人壽及遠雄人壽並列冠軍。

新光人壽表示，因應2026年商品推動策略，11月推出五張新美元保單，以提升客戶權益為主要商品訴求，涵蓋各種繳費年期及目標客群，其中以新光人壽美傳世外幣利率變動型終身壽險宣告利率4.35%最高，訴求第三年起提供身故保障，透過宣告利率機制讓資產與保障同步增值，同時兼顧累積保障及資產傳承。

台灣人壽指出，該公司美元保障型商品未調整，最高宣告利率仍為4.35%。會視市場需求，決定是否推出新商品。三商壽（2867）表示，預計12月推出新美元利變保單，提供有美元資產之保戶可反應市場利率的終身保障，該商品宣告利率為4.25%，目前三商美邦人壽美元利變保單最高宣告利率為4.3%。

另外，國泰人壽、凱基人壽、元大人壽、臺銀人壽、全球人壽、台新人壽、南山人壽、安聯人壽宣告利率最高4.3%；富邦人壽、宏泰人壽、第一金人壽、安達人壽宣告利率最高4.25%。

新台幣保單部分，因應十年公債利率調整，國泰人壽宣布調降3檔十年公債利率為上限之台幣停售商品9至10個基點至1.27%。其它公司台幣保單12月宣告利率未調整，包含台灣人壽、遠雄人壽、合庫人壽、凱基人壽、全球人壽、南山人壽、元大人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%；宏泰人壽最高宣告利率2.73%；新光人壽2.72%。

據統計，今年10月整體利變險銷售208.2億元，前十月整體利變商品銷售達2,749.7億元，較去年同期2,304.7億元，年增19.3%。壽險業者表示，今年前十月銷售已達去年全年近九成的成績，預期美國12月可能再度降息的情況下，有助推動美元保單銷售動能。

保單 商品

延伸閱讀

保誠人壽攜彰銀首賣「美享雙收外幣終身險」 藉美式分紅打造金流

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：輝達與台北又近一步

保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

相關新聞

獨／金管會推壽險業非長期保證利率改革 確定「二動一不動」原則

金管會推動壽險的非長期保證利率制度改革有譜。據知情人士透露，金管會責成保發中心進行研議的制度改革，輪廓已經明朗，主要重點...

安聯投信高層異動 段嘉薇將卸任、梁潘迪麗接任董事長

安聯環球投資集團亞洲區近期出現高層人事調整。安聯投信董事長段嘉薇將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪...

富邦證券推出全新「富邦 AI PRO」打造新一代智慧投資 APP

富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨...

富邦AI PRO 提升投資效率

富邦證券宣布，推出新一代投資交易App「富邦AI PRO」，讓智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與...

奧丁丁： Circle大漲，穩定幣支付板塊近期正在走強

穩定幣支付板塊近期正在走強。在美國掛牌上市的奧丁丁今日表示，穩定幣支付板塊回溫　跨境金流與企業結算技術成市場焦點，奧丁丁...

凱基銀獲台灣企業永續獎氣候領袖獎肯定 推四大轉型策略落實永續

凱基銀行面對氣候變遷與自然環境的挑戰，積極推動因應策略並採取調適行動，獲社會各界肯定。日前參與財團法人台灣永續能源研究基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。