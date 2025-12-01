快訊

便宜的日圓要掰了？ 富邦金羅瑋曝關鍵「轉折時間點」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數，台灣央行將於18日舉行第4季理監事會，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋1日預測今年央行將維持利率不變，而明年上半年則預估降息兩次，每次降半碼，主要是為了支持受到台美關稅影響的傳統企業。日圓方面，由於日本央行12月升息箭在弦上，明年高位應落在145至147。

日本首相高市早苗執政主張擴張性財政政策，日前一路帶動日圓走貶，日圓兌美元匯價一度貶至156，但隨日本銀行總裁植田和男今日釋出12月可能升息的鷹派暗示訊號，帶動日圓反彈至155.3。

羅瑋認為，經過通膨時代，日本人希望貨幣政策正常化，日圓一定程度反映減低進口通膨造成的壓力，對高市執政會有正面效益。他預估日圓會在156至157區間觸底，隨12月日本央行即將召開貨幣會議，很快會對外表態後續政策動向，一表態，日圓將一路回升，高點可能落在145至147。

台灣央行將於18日舉行第4季理監事會，外界關注利率政策以及第7波選擇性信用管制會不會鬆綁，羅瑋表示，預估今年央行將維持利率不變，但若市場出現比較劇烈的震盪波動，經濟成長動能不如預期，加上為了幫助受到台美關稅影響的傳統企業，預估央行明年上半年可能降息兩次，每次降半碼。

觀察台灣房市政策，羅瑋提到，央行第七波選擇性信用管制措施似乎已有效果，但現階段應還不會放寬選擇性信用管制，主要是台灣經濟表現良好，透過控制房貸成數等，屆時若要降息降準，可引導資金去幫助傳產業。

至於新台幣匯率，富邦金預估上半年在29.8元至30.8元震盪，下半年區間則在29.5元至31元。羅瑋指出，應不至於一下子升至28元，傳產業也沒辦法承受，但不排除漸進式緩步走升，仍需視外資動向、出口商拋匯、投資人資金匯回等情形而定。

但羅瑋也提醒，若比較外資匯入金額及因台股上漲所產生的價值增幅，約為1比3，代表外資持有台股成本非常低，倘若遇到國際金融重大事件，在缺錢、被迫要賣出台股時，會毫不手軟，那股力量會非常的可怕，不過台灣資通訊產業表現還是非常好，現階段不必過度擔心。

日本央行 日圓

