熱錢出走股匯雙挫 新台幣連2黑收31.431元
受到熱錢持續流出影響，台灣股匯市今天同步下挫，台股終場下跌283.95點，新台幣兌美元走勢震盪，早盤曾短暫翻紅，最高升抵31.399元，但後繼無力，收盤收在31.431元，貶值2.3分，匯價連2黑。
台股上週回神大漲1191.54點，今天指數開高走低，終場下跌283.95點，收在27342.53點。三大法人合計賣超台股188.24億元，其中，外資賣超台股243.49億元。
新台幣兌美元今天開盤價為31.4元，升0.8分，隨著台股震盪翻黑，新台幣也由升轉貶，盤中最低觸及31.46元。台北及元太外匯市場總成交金額達16.475億美元。
亞幣今天大多走升，新台幣卻走跌，外匯交易員直言，近期新台幣盤勢都是由資金面主導，外資匯出、賣超台股為主要因素。
外匯交易員指出，新台幣早盤一度走升，為部分出口商拋匯提供支撐；不過，美國聯準會（Fed）12月降息預期已提前反映，且近期外資匯出方向未變，新台幣後續預計持續測試31.5元關卡。
根據央行統計，美元指數今天下跌0.28%，主要亞幣展開反攻，日圓勁揚0.61%、新加坡幣升值0.17%、韓元走升0.14%、人民幣升值0.11%，僅新台幣、越南盾走弱，新台幣貶0.07%、越南盾小跌0.02%。
