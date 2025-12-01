快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

熱錢出走股匯雙挫 新台幣連2黑收31.431元

中央社／ 台北1日電
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

受到熱錢持續流出影響，台灣股匯市今天同步下挫，台股終場下跌283.95點，新台幣兌美元走勢震盪，早盤曾短暫翻紅，最高升抵31.399元，但後繼無力，收盤收在31.431元，貶值2.3分，匯價連2黑。

台股上週回神大漲1191.54點，今天指數開高走低，終場下跌283.95點，收在27342.53點。三大法人合計賣超台股188.24億元，其中，外資賣超台股243.49億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.4元，升0.8分，隨著台股震盪翻黑，新台幣也由升轉貶，盤中最低觸及31.46元。台北及元太外匯市場總成交金額達16.475億美元。

亞幣今天大多走升，新台幣卻走跌，外匯交易員直言，近期新台幣盤勢都是由資金面主導，外資匯出、賣超台股為主要因素。

外匯交易員指出，新台幣早盤一度走升，為部分出口商拋匯提供支撐；不過，美國聯準會（Fed）12月降息預期已提前反映，且近期外資匯出方向未變，新台幣後續預計持續測試31.5元關卡。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.28%，主要亞幣展開反攻，日圓勁揚0.61%、新加坡幣升值0.17%、韓元走升0.14%、人民幣升值0.11%，僅新台幣、越南盾走弱，新台幣貶0.07%、越南盾小跌0.02%。

新台幣 台股

延伸閱讀

2026年台股上下檔區間、看好產業曝光 華南投顧這樣看

華南永昌證券2026投資趨勢展望 台股區間2萬5千到3萬2千點

第二檔淨值逾400元的股票型基金出現了 淨值前三名都來自這家投信

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

相關新聞

獨／金管會推壽險業非長期保證利率改革 確定「二動一不動」原則

金管會推動壽險的非長期保證利率制度改革有譜。據知情人士透露，金管會責成保發中心進行研議的制度改革，輪廓已經明朗，主要重點...

安聯投信高層異動 段嘉薇將卸任、梁潘迪麗接任董事長

安聯環球投資集團亞洲區近期出現高層人事調整。安聯投信董事長段嘉薇將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪...

富邦證券推出全新「富邦 AI PRO」打造新一代智慧投資 APP

富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨...

富邦AI PRO 提升投資效率

富邦證券宣布，推出新一代投資交易App「富邦AI PRO」，讓智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與...

奧丁丁： Circle大漲，穩定幣支付板塊近期正在走強

穩定幣支付板塊近期正在走強。在美國掛牌上市的奧丁丁今日表示，穩定幣支付板塊回溫　跨境金流與企業結算技術成市場焦點，奧丁丁...

凱基銀獲台灣企業永續獎氣候領袖獎肯定 推四大轉型策略落實永續

凱基銀行面對氣候變遷與自然環境的挑戰，積極推動因應策略並採取調適行動，獲社會各界肯定。日前參與財團法人台灣永續能源研究基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。