金融科技吸447億美元投資 KPMG發表「全球金融科技脈動上半年報告」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

受到地緣政治緊張與貿易政策不確定性的影響，全球金融科技投資交易額2025年上半年出現顯著的放緩。KPMG於1日發布的《金融科技脈動》報告（Pulse of Fintech H1’25）指出，全球金融科技投資額（包括併購、私募股權及創投）從2024年下半年的542億美元降至2025年上半年的447億美元，交易量則從2,376筆降至2,216筆。

報告指出，今年第2季表現尤其疲弱，全球僅有187億美元的投資、972筆交易件數，分別創下過去8個季度、31個季度以來的最低點。分析放緩原因，主要來自併購活動與私募股權投資的持續下滑，全球金融科技的併購交易總額從2024下半年267億美元降至2025上半年199億美元，而私募股權成長型投資則從44億美元降至14億美元。相較之下，全球創投對金融科技的投資則表現較為穩健，從2024下半年230億美元小幅升至2025上半年234億美元。

以區域來看，美洲地區仍居首位，吸引267億美元投資；EMEA逆勢成長至137億美元；ASPAC僅42億美元，顯示市場疲軟；數位資產與人工智慧成為亮點，分別吸引83億美元與72億美元投資，領先其他領域；支付領域則2025上半年投資額驟降至46億美元，創下十多年來最低水準。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2025上半年支付領域投資下滑的趨勢，並非反映投資者的疲乏，而是投資者策略性轉向更具韌性與可擴展性的商業模式。投資者逐漸遠離具投機性的消費者導向金融科技模式，轉而關注結合創新與明確價值交付的基礎建設型解決方案。2025上半年的重點投資領域包括企業對企業(B2B)商業模式、原生AI詐欺偵測技術，以及支付整合平台。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏指出，全球投資額回落至五年低點，背後代表的是一場「價值校準」，可見市場已不再為單純的「成長故事」買單，而是轉向要求「獲利韌性」與「單位經濟效益」；對於企業來說，一方面需要密切關注新興技術如何驅動金融服務的創新演化，二來企業更應該思考在浪潮中回歸商業營運穩定與獲利的本質。

金融科技

