電支iPASS MONEY App乘車碼啟動TPASS 2.0+回饋 每月最高2,500元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

交通部公路局推出的「TPASS 2.0 公共運輸常客優惠」受民眾肯定，為提升公共運輸使用率，今年12月1日起推出升級版 「TPASS 2.0+」。電支業者iPASS MONEY指出，民眾用iPASS MONEY App乘車碼登錄綁定常客回饋活動，支付公共運輸費用，即可適用常客回饋優惠，每月最高回饋上限達2,500元。本方案適用於全國TPASS公共運輸，包括市區公車、公路客運、國道客運、台鐵、捷運等，適合未購買月票、或只搭單一交通工具的民眾。

iPASS一卡通旗下電子支付品牌iPASS MONEY已突破720萬用戶，為台灣最多用戶數的電支第一品牌，iPASS MONEY今年底將與LINE Pay分道揚鑣，LINE Pay Money App本月將上線，iPASS MONEY近半年來積極爭取用戶持續參與，包括與LINE合作，部分功能保留在LINE Pay錢包，本月起增加乘車碼綁定常客回饋。

TPASS 2.0目前常客優惠以公路客運運輸和軌道運輸合併計算，搭乘次數多，回饋也高；TPASS 2.0+除原有的運具回饋，針對中長距離通勤者提供更高回饋。

iPASS MONEY服務範圍多元，希望打造全方面的電支App。只要搭乘大眾運輸即可獲得「一卡通綠點」，搭乘1趟可累積0.1點，1點可折抵回饋儲值金1元，相當於現金1元，可折抵交通費、生活繳費及三大超商等多元場域，未來折抵服務也將持續擴大，打造更完整的綠色點數經濟。

國道客運 一卡通 LINE

