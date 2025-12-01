2026年台股上下檔區間、看好產業曝光 華南投顧這樣看

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
華南永昌證券1日舉辦「2026投資趨勢展望」，（由左至右）華南永昌證券海外商品部經理邱文彥、華南永昌投顧董事長呂仁傑、華南永昌證券董事長黃進明、華南永昌證券總經理張敦富、華南金創業投資董事陳子昂合影。華南永昌證券／提供
華南永昌證券1日舉辦「2026投資趨勢展望」，（由左至右）華南永昌證券海外商品部經理邱文彥、華南永昌投顧董事長呂仁傑、華南永昌證券董事長黃進明、華南永昌證券總經理張敦富、華南金創業投資董事陳子昂合影。華南永昌證券／提供

華南永昌證券1日舉辦「2026投資趨勢展望」，邀請華南永昌投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及華南金創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂等三位領域專家，從國際金融、AI科技與海外資產配置剖析2026年市場方向，吸引眾多投資人參與。

呂仁傑指出，台股樂觀情境下，有機會至少來到32,000點，三大主軸聚焦AI、軍工、關鍵原物料與基礎設施。以指數來看的話，預期第4季應該會是2026年全年高點，呈現雙峰走勢，大行情在第1季跟第4季，第2跟第3季回檔機會比較高，下檔支撐看低點看25,000點左右。

呂仁傑暨研究團隊表示，美、中雙方暫時達成經貿協議、休兵一年，全球供應鏈壓力緩解，降息預期持續帶來資金行情，市場轉為聚焦企業財報表現。AI泡沫論雖增添些許擔憂，但台廠營運終將受惠AI軍備競賽，迎來新一波成長動能。AI伺服器、電力基建、缺貨漲價題材延續台股主流地位，內需消費、政策作多概念股也有輪動表現機會。

台股加權指數進入11月份後，外資有明顯逢高獲利了結操作，市場心態居高思危，行情震盪難免，但預期下檔空間有限。展望未來，AI、高效能運算與雲端資料服務需求持續攀升，有利於我國出口動能。

不只台股前景佳，邱文彥認為，投資人也可將部分資金轉往海外市場以追求更高效益。美股總市值占全球超過五成，反映資金不斷流向美國，台灣供應鏈（如台積電）與美股品牌巨頭（如輝達（NVIDIA））緊密結合，投資海外即是掌握AI供應鏈源頭。全球七大科技巨頭的資本支出預計全年將達3,000億美元，代表行情有望延續至2026年。透過現貨與複委託平台，可投資台股、美股，掌握24小時全天候投資契機。

陳子昂接續深度解析「AI潮流下的半導體趨勢」。他指出，台灣雖僅占全球人口不到0.3％，卻創造近2％全球股市市值、躋身世界前八，靠的不只是資金行情，而是台積電（2330）領軍的半導體與AI供應鏈實力；人工智慧正推升台灣企業成為全球科技鏈不可取代的核心。

面對美國對等關稅與供應鏈重組壓力，陳子昂強調，台灣在半導體全球布局中，不是被掏空，而是輸出「台灣模式」。政府正與企業合作，複製如科學園區的產業治理能力，赴美打造「台版供應鏈聚落」，不僅是把廠蓋出去，而是連金融、材料、封測與設備廠一同輸出。美國廠雖逐步擴建，但2奈米以下先進製程將根留台灣，其中高雄與中科將成先進製程重鎮，創造逾萬高薪職缺。

展望2026年，陳子昂強調全球AI需求只是起點，包括HPC晶片、AI伺服器與先進封裝都將迎來長期成長。尤其看好CPO矽光子與AI Agent帶來的新一波算力革命，將推升散熱、封裝、伺服器與晶片材料全面受惠。台灣由「強硬體，弱應用」走向AI生態競逐，既是挑戰，也是下一個兆元契機。

華南永昌證券表示，「2026投資趨勢展望」結合宏觀經濟、海外投資與AI產業趨勢三大面向，提供全方位的市場洞察與策略思考，未來將持續舉辦多元主題講座，協助投資人掌握投資新趨勢，邁向穩健致富的未來。

