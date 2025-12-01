快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

安聯投信高層異動 段嘉薇將卸任、梁潘迪麗接任董事長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯投信董事長段嘉薇（圖）將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪麗接棒董事長。安聯投信／提供
安聯投信董事長段嘉薇（圖）將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪麗接棒董事長。安聯投信／提供

安聯環球投資集團亞洲區近期出現高層人事調整。安聯投信董事長段嘉薇將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪麗接棒董事長，為國內資產管理業界帶來一項備受關注的人事變動。

事實上，安聯投信已在台灣深耕36年，產品布局方面，主打主動式基金市場，從核心型台股產品、長線趨勢主題、組合基金到收益系列，皆具一定市場版圖。

近年來，安聯投信2024年第3季推出「安聯AI收益成長多重資產基金」，瞄準AI驅動的長期投資趨勢，並鎖定降息循環前後的波動行情，以多重資產策略布局收益與成長並重的配置需求。

主動式安聯台灣高息成長ETF（00984A）今年7月14日在證交所掛牌上市，安聯環球投資集團選擇台灣做為全球首發市場，顯示國際資產管理機構對台灣資本市場發展的高度肯定與重視，並為金管會「亞洲資產管理中心」政策的重要成果，反映台灣ETF市場持續朝多元化、國際化方向邁進，並積極擴大國際業者參與。

資本市場 董事長

延伸閱讀

國泰世華銀行攜手全球基建龍頭麥格理 於高雄專區推私募基礎建設投資

金融競爭力論壇12月23日登場 中信銀總座楊銘祥：普惠金融資管共榮發展

永豐金證券亞灣據點起航 高雄苓雅分公司盛大開幕

足球／安聯邀德甲傳奇球星拉菲尼亞訪台 盼推動青少年足球

相關新聞

安聯投信高層異動 段嘉薇將卸任、梁潘迪麗接任董事長

安聯環球投資集團亞洲區近期出現高層人事調整。安聯投信董事長段嘉薇將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪...

富邦證券推出全新「富邦 AI PRO」打造新一代智慧投資 APP

富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨...

富邦AI PRO 提升投資效率

富邦證券宣布，推出新一代投資交易App「富邦AI PRO」，讓智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與...

奧丁丁： Circle大漲，穩定幣支付板塊近期正在走強

穩定幣支付板塊近期正在走強。在美國掛牌上市的奧丁丁今日表示，穩定幣支付板塊回溫　跨境金流與企業結算技術成市場焦點，奧丁丁...

凱基銀獲台灣企業永續獎氣候領袖獎肯定 推四大轉型策略落實永續

凱基銀行面對氣候變遷與自然環境的挑戰，積極推動因應策略並採取調適行動，獲社會各界肯定。日前參與財團法人台灣永續能源研究基...

富邦金首席羅瑋：Fed 逐步降息至3% 難回到疫情前的超低區間

富邦金控（2881）1日舉行2026富邦財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋表示，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。