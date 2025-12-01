安聯投信高層異動 段嘉薇將卸任、梁潘迪麗接任董事長
安聯環球投資集團亞洲區近期出現高層人事調整。安聯投信董事長段嘉薇將於年底卸任，公司並在12月1日召開董事會，決議由梁潘迪麗接棒董事長，為國內資產管理業界帶來一項備受關注的人事變動。
事實上，安聯投信已在台灣深耕36年，產品布局方面，主打主動式基金市場，從核心型台股產品、長線趨勢主題、組合基金到收益系列，皆具一定市場版圖。
近年來，安聯投信2024年第3季推出「安聯AI收益成長多重資產基金」，瞄準AI驅動的長期投資趨勢，並鎖定降息循環前後的波動行情，以多重資產策略布局收益與成長並重的配置需求。
主動式安聯台灣高息成長ETF（00984A）今年7月14日在證交所掛牌上市，安聯環球投資集團選擇台灣做為全球首發市場，顯示國際資產管理機構對台灣資本市場發展的高度肯定與重視，並為金管會「亞洲資產管理中心」政策的重要成果，反映台灣ETF市場持續朝多元化、國際化方向邁進，並積極擴大國際業者參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言