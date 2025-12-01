上市公司積極響應「Power UpTW 提升企業價值計畫」 成效持續擴大

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所推動「Power UpTW 提升企業價值計畫」獲得上市公司積極響應。中央社
臺灣證券交易所推動「Power UpTW 提升企業價值計畫」獲得上市公司積極響應。截至今年11月30日止，共有311家上市公司響應並公告相關計畫，占上市公司總家數約29％。11月新增209家公司揭露其提升企業價值計畫，展現上市公司對強化公司治理與提升企業價值的高度重視。

截至目前「提升企業價值計畫」揭露較佳企業

證交所不僅鼓勵上市公司提出計畫，更重視提升企業價值計畫內容品質。初步觀察上市公司已公告之提升企業價值計畫，以遠東新（1402）、台達電（2308）、彰銀（2801）、安泰銀（2849）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、中信金（2891）及遠傳（4904）等公司(依公司代號排序)所揭露之計畫架構較為完善。前述企業以可衡量指標、資訊透明度與清晰架構，為揭露提升企業價值計畫建立優良示範，其計畫內容具備下列特點：

1. 就過去資金成本、獲利能力及市場評價提出具體且可衡量績效指標，並進行跨年度趨勢分析與同業比較。部分公司進一步就績效不佳之項目進行分析並提出改善計畫。

2. 揭露部門/業務/產品別財務及營運資訊，增加資訊透明度，使投資人更清晰掌握公司未來成長性與風險來源。

3. 以圖表/視覺化方式呈現財務與營運資訊，使資訊傳達更加具體清晰，便於投資人理解與檢視。

4. 短中長期營運目標明確、提出具體措施及預期效益，目標具可追蹤性。

截至目前「提升企業價值計畫」揭露內容較佳企業以金融業占多數，顯示金融業公司治理成熟度及對股東權益的重視，以可衡量指標與清晰的策略布局回應市場期待，成為揭露提升企業價值之領航產業，證交所鼓勵各產業積極參與此項計畫。

上市公司應強化策略內容以提升計畫品質

提升企業價值並非單一措施即可達成，而是涉及營運效率改善、資本運用優化、研發創新布局、公司治理精進及資產活化等多面向工作。完整且具體的計畫，有助公司向投資人展示未來策略布局，建立更高的市場信任度。證交所鼓勵上市公司提出或更新提升企業價值計畫時，能更聚焦於計畫的具體化與可衡量性，以提升計畫品質與執行成效評估。

證交所將自今年12月1日起，於台北、新竹、台中及高雄等地舉辦五場次「115年度ESG評鑑宣導會」。宣導會主題將包含「提升企業價值計畫與較佳揭露案例」，以協助上市公司精進計畫內容品質。此外，證交所未來將持續透過宣導、專業輔導及資源協助，鼓勵更多上市公司參與計畫，擴大成果效益。同時，也將持續優化提升企業價值專區及修訂提升企業價值計畫揭露指引，協助上市公司及投資人更便利地編製/查閱企業價值提升相關資訊。

期盼更多企業響應 共創企業成長動力

證交所已於第12屆(114年)公司治理評鑑新增指標1.5，上市公司將提升企業價值計畫提報董事會，並於114年底前揭露於公開資訊觀測站提升企業價值計畫專區，將可在12屆公司治理評鑑取得加分優勢。此外，證交所於115年度ESG評鑑進一步對推動企業價值提升較佳實踐公司設計了額外加分指標，鼓勵公司重視計畫內容品質。

良好的公司治理不僅有助於企業在市場上建立良好形象，也能增進投資人信任、提升資本市場能見度，創造實質競爭優勢。證交所將持續鼓勵上市公司以投資人視角出發重視股東價值，透過自主檢視企業價值、策略布局與有效溝通，以提升企業價值壯大營運規模，協助企業被看見、被理解、被投資。

圖三、已揭露提升企業價值計畫之上市公司產業類別分布情形。證交所／提供
圖二、已揭露提升企業價值計畫之上市公司第11屆(113年)公司治理評鑑分數分布情形。註1：類別「其他」為113年至114年間掛牌之上市公司，故未納入第11屆(113年)公司治理評鑑。證交所／提供
圖一、已公告提升企業價值計畫之上市公司家數統計(截至114年11月30日)。證交所／提供
