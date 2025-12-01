國泰世華銀行攜手全球基建龍頭麥格理 於高雄專區推私募基礎建設投資

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行攜手全球基建龍頭麥格理，於高雄專區推動私募基礎建設投資，以「基金代收付模式」導入國際私募基礎建設投資方案。圖／國泰世華銀行提供
人工智慧（AI）巨浪正以超乎想像的速度重塑全球經濟面貌，其背後龐大的電力需求，正加速驅動全球能源轉型和基礎建設的革新。國泰世華銀行今（1）日宣布，將於高雄資產管理專區攜手全球最大基礎建設管理公司之一－麥格理資產管理（Macquarie Asset Management）展開合作，推動私募基礎建設投資業務，聚焦綠色能源、電網升級、儲能設施與循環經濟等領域，為高資產客戶精準捕捉AI時代下的能源與基礎建設投資先機。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，面臨人工智慧（AI）等大趨勢推動的全球經濟轉型，基礎建設是經濟活動的基礎，而永續投資是長期的趨勢。希望透過引進全球領先的私募基礎建設投資方案，讓台灣高資產客戶能在兼顧風險與報酬的前提下，以專業、合規的方式參與國際能源轉型與基礎建設發展，同時推動金融與產業在永續轉型上的正向循環，創造個人和社會長遠價值。

自金管會2022年開放銀行得以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」之境外基金後，為國內金融業拓展高資產客戶專屬投資解決方案奠定基礎。國泰世華近年已建構起涵蓋私募股權、私募信貸、私募不動產與避險基金等多元且完整的另類投資策略平台，而私募基礎建設投資通常具抗通膨與穩定現金流特性，亦成為在全球不確定性與通膨環境中「資產多元化」及「穩中求進」的理想配置選項之一。

為持續響應金管會推動的「亞洲資產管理中心」政策，國泰世華在高雄亞灣金融專區，透過完善規劃並投入系統資源，領先以「基金代收付模式」導入國際私募基礎建設投資方案，為高資產客戶提供更具效率的投資管道，展現推動台灣金融國際化與綠色投資創新的決心。

基礎建設 國泰世華

