快訊

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

康和證券攜手台鋼雄鷹啦啦隊 火熱推出2026限量聯名桌曆

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女孩：李樂、安芝儇、妡0（由左至右）為康和證券2026桌曆代言人。業者／提供
台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女孩：李樂、安芝儇、妡0（由左至右）為康和證券2026桌曆代言人。業者／提供

康和證券（6016）再度以跨界創新引發話題！攜手中華職棒「台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊：安芝儇、妡0及李樂」，共同推出「2026限量聯名精美桌曆」，以青春活力結合理財概念，為理財世界注入年輕能量，也為投資人應援2026的每一天。

康和證券表示，棒球是台灣的全民運動，而啦啦隊象徵年輕世代的熱情與團隊精神。此次合作以「應援你的2026」為核心概念，希望藉由應援文化，讓理財更貼近生活，不再只是冷冰冰的數字，而是一種持續累積再爆發的節奏。桌曆設計以上班族與投資族的生活節奏為靈感，兼具美觀與實用機能，透過每一頁的翻閱節奏，讓理財思維自然融入日常。

康和證券持續以跨界創新的方式推動「全民理財運動」，鼓勵更多年輕族群培養理財觀念，讓投資成為生活的一部分。

這款「2026限量聯名桌曆」結合啦啦隊成員的活力形象與康和證券自有品牌角色「fun心仔家族」，以節慶主題設計融入理財小知識。內頁設計貼近生活，包含「開會中」、「休假中」等情境頁，方便上班族依需求翻頁使用，並收錄全球主要股市休市日期與年度理財規劃欄位，讓投資人能兼顧工作節奏與理財安排，是兼具收藏價值與實用性的理財夥伴。

每頁上方皆設有QR Code，可掃描前往專屬活動頁面，康和證券將在2026年不定期於各個月份的頁面中舉辦驚喜贈獎活動，鼓勵投資人每月翻閱與桌曆互動，為理財生活增添更多樂趣。

本次康和證券的聯名桌曆融合青春活力與理財精神，不僅展現其品牌年輕化形象，也象徵推廣全民理財運動的決心。康和證券同步與安芝儇、妡0及李樂攜手，即將推出專屬開戶活動，完成指定「跑壘任務」即可獲得限定豪華大禮。

生活 設計

延伸閱讀

羅東藝穗節25周年紀念桌曆年曆充滿童趣 明後天用發票免費兌換

中職／賴智垣、劉時豪加盟 台鋼雄鷹休賽季再補強

啦啦隊女神KTV險遭熊抱！黑人陳建州親自道歉內幕曝光

中職／黃子鵬離隊怎麼補？桃猿補償方案等名單：雄鷹也有好手

相關新聞

為何股市好房市慘？ 房仲全聯會：看這民調真相大白

不動產仲介公會全聯會近日針對購屋貸款進行網路民調，理事長王瑞祺表示，調查顯示，有63%的民眾希望貸款成數能在八成以上，並...

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

信義房屋與林保署合作 推動為期20年、台東多樣性造林逾2公頃專案

農業部林業及自然保育署1日舉辦「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」成果發表會，公布2024年首批11件企業的合作成果。信...

北士科+社子島開發+輕軌十字路廊 李同榮：北區凹陷區變新信義計劃區

台北市長蔣萬安28日表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北...

彰化縣標售26筆農地重劃抵費地 每坪底價從4千到1.8萬元

彰化縣政府訂12月15日上午10時，標售分布在芳苑鄉、埔鹽鄉、福興鄉等11個鄉鎮共計26筆農地重劃區抵費地，每坪底價從 ...

提升國門形象打造文化型機場 昇恆昌桃機二航促參案獲金擘獎特優

免稅店龍頭昇恆昌商店完成「桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案」，提升桃機國門形象、支持地方創生，深受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。