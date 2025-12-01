富邦證券推出全新「富邦 AI PRO」打造新一代智慧投資 APP

富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介面與智能化工具，打造速度、深度與便利兼具的行動投資體驗，全面提升投資決策效率。

富邦證券總經理郭永宜表示，「富邦AI PRO」的核心特色在於應用AI技術、整合國內外市場訊息並簡化投資流程。APP內建AI投資助理，可即時解析市場訊息、回答投資問題，並快速彙整法說會重點，協助投資人於交易前掌握市場脈動。

「富邦AI PRO」更推出AI主播，每日播報盤前焦點資訊，強化投資人對市場的敏感度；同時，系統會依據個人偏好推送個股新聞事件、盤勢摘要與策略資訊，為每位用戶打造專屬的智慧化投資觀測站。

在市場整合與投資工具方面，「富邦AI PRO」將台股、期權、美股、日股、港股等行情、交易與帳務整合於單一平台，海外股票更採用即時報價，提升跨市場資訊掌握速度。

在選股與分析上，APP內建超過10,000組投資策略，並提供盤中即時訊號、盤後策略選股，回溯與追蹤等功能，整合財務、籌碼、技術面、法人持股與研究報告等專業資訊，協助投資人隨時掌握多維度市場資訊，並快速做出投資決策。

作為全方位智慧投資平台，「富邦AI PRO」提供完整的投資行事曆，涵蓋台美股財報資訊、法說會及國際總經數據，並可同步至手機行事曆，協助投資人精準掌握關鍵時點。

平台亦導入《先探周刊》精華內容，提供市場焦點、產業趨勢與國際議題，並同步推出「富投學苑」，以漫畫與影片呈現投資知識，讓新手輕鬆入門，理財更易懂、更有趣。

「富邦AI PRO」不僅是交易APP，更是結合AI、數據與專業內容的全方位智慧投資平台。目前APP已開放下載，富邦證券客戶可直接登入使用，非客戶亦可透過社群帳號免費登入體驗完整功能。

更多資訊請參閱富邦證券官網：https://www.fubon.com/securities/aipro/index.html。