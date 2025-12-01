數位帳戶龍頭出招 台新 Richart新台幣存款利率衝上最高3.5%

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對年底降息與資金回流需求，台新Richart推出全新新台幣優利方案，不僅提供新戶優利子帳戶活儲最高3.5%，更讓舊戶透過簡單任務即可享有優利子帳戶最高1.8%優惠，若存滿限額最高可領逾2,600元利息。

全球市場降息循環已悄然啟動，國內部分銀行新台幣活儲利率已同步下調，現台灣主流數位帳戶活儲利率多於1%~2%之間，傳統活儲利率更是低於1%。在此趨勢下，小資族存款利息明顯縮水，Richart此次推出的優利方案，提供優於市場水準的活儲回報，讓客戶能在降息環境中仍有效累積利息收入。

台新Richart推出年底優利方案，針對2025年12月起開戶的新朋友，即能暢享優利子帳戶限額10萬元以內3.5%優利，並可領取豐厚利息到明年6月，早開戶早享受。活動方式超簡單，新戶於開戶完成後，在台新Richart APP開立優利子帳戶，並將新台幣存入優利子帳戶即自動適用3.5%優惠利率，活動期間皆存滿限額10萬元最高可領約1,697元利息。不僅如此，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025DEC」，首次登入APP，可再獲得100元用戶禮及Richart行動電源一個。

對於已持有台新Richart帳戶的好朋友們，本次方案也提供極具競爭力回饋。舊戶僅需於活動期間內完成任一指定任務，亦可享有優利子帳戶30萬元內1.8%優惠利率，活動期間皆存滿限額30萬元，最高可獲約2,619元利息。

台新Richart不只提供市場領先的優利率，更整合外幣、貸款、保險與投資理財等數位金融服務，客戶僅透過一個App即可滿足多元金融需求。作為數位銀行領導品牌，台新Richart持續以客戶需求為核心精進服務，陪伴民眾在變動的市場環境中穩健累積財富。

