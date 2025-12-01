明年全球投資趨勢 富邦金：有5大機會與風險

快訊

中央社／ 台北1日電

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文今天表示，明年全球經濟潛藏5大投資機會及風險，包括美國布局人工智慧（AI）、越南強勢崛起、對美國鋼鐵及工業金屬需求攀升、鈾礦投資再起、自駕車需求推升。

富邦金控今天舉行2026富邦財經趨勢論壇，由吳傳文主講「2026全球5大投資趨勢的機會與風險」。

吳傳文表示，首先是世界各國AI軍備賽，雲端巨頭齊聚美國，積極採購GPU與擴建資料中心，今年雲端基礎設施資本支出成長36%，明年將持續成長14%；降息使企業融資成本降低，科技股因高成長性、資本效率與市場偏好，往往能跑贏大盤，過去20年平均報酬達17%，投資人可多加關注美國科技類股。

吳傳文提醒，須注意企業獲利是否受關稅衝擊，因為今年7月美國平均關稅稅率已上升至9.7%，未來有可能進一步升高至15.2%，加徵關稅將導致企業在全球平均須漲價2%以抵消關稅成本，消費性產業因對中國商品加徵關稅而面臨毛利損失，成本將轉嫁給消費者。

其次是作為東協「經濟發動機」的越南強勢崛起，吳傳文指出，預計未來8年間越南貸款總額複合年均成長率（CAGR）為13.5%，達2兆美元水準，未來5年零售總額將增至5470億美元，不過，越南股市具高成長、高波動特性，建議投資人在投資策略上應制定部位比例限制，以控制風險。

第3，吳傳文提到，明年將是美國鋼鐵與金屬企業盈餘反轉的重要一年，隨著建廠需求擴張與關稅支撐價格，預期獲利將重新增長，目前美國的鋼鐵與金屬企業指數相較美國標普500指數（S&P500）股價營收比而言，處在歷史相對低位，但中國房地產景氣回穩後，鋼鐵產量可能反彈，仍須留意鋼價波動風險。

第4，吳傳文說明，近年因全球能源需求攀升與減碳壓力推動核能重新受到重視，估計至2040年鈾供應缺口將從2025年約2000萬磅增至約1.3億磅，可適度布局相關ETF，但也得注意小型模組化反應爐（SMRs）目前距離全面商業化仍有挑戰，且核能與鈾礦族群對鈾價敏感，股價波動大，有估值回檔風險。

吳傳文最後提到無人駕駛車市場，他認為，全球少子化的趨勢下，勞動人口短缺、人口結構呈現高齡化的問題將逐漸浮現，社會結構改變將推升自駕車需求，可關注自動駕駛、智能座艙、語音控制等相關類股，同時也要注意安全議題、事故責任歸屬等風險。

