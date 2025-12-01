保誠人壽攜彰銀首賣「美享雙收外幣終身險」 藉美式分紅打造金流

保誠人壽長期深耕分紅保單市場，並藉由各項調查，深挖消費者對保險的期待與想望，以提供更能滿足消費者需求的產品與服務。從《2025保誠人壽三明治族大調查》顯示，金錢安全感為三明治族重視的三大核心價值之一，為了回應消費者訴求，保誠人壽攜手彰化銀行推出首賣商品「保誠人壽美享雙收外幣終身保險(定期給付型)」，並透過美式分紅的金流型分紅保單設計，協助不同世代的三明治族輕鬆進行資產規劃。

此次與彰化銀行首賣的「保誠人壽美享雙收外幣終身保險(定期給付型)」為美式分紅，消費者只需繳費三年，即可輕鬆獲得終身保障。自第七保單周年日(含)起，每一保單周年日給付生存保險金，並有機會獲得年度紅利分配，藉由雙金流同時兼顧資金彈性及個人保障；另外保單以美元計價，方便三明治族作資產配置以因應人生各個階段的需求。

保誠人壽了解消費者對保險提供保障的期待，保單特別提供「生命末期提前給付保險金」，被保險人於保單有效期間，符合保單條款所約定之「生命末期」，保誠人壽將在身故保險金範圍內，按被保險人所指定之比例，提供一次「生命末期提前給付保險金」，發揮保障精神，協助被保險人在人生最後階段因應生活所需，而不用擔憂打亂原有的資金規劃。

保誠人壽也特別提供現有保戶「忠誠客戶再購折扣」優惠，藉由提供額外0.5%的保費折扣，鼓勵保戶持續規劃保障。若保戶累積在保誠人壽之投保金額達到一定門檻，更可獲邀成為保誠人壽《至富傳承專案》會員，享有專屬的尊榮禮遇與貼心服務，包括高端健康檢查、全球禮賓秘書、桃園機場禮遇通關、海外急難救助等尊榮服務，感受保誠人壽如何藉由「以客為本」的精神，提供不限於保單保障的貼心服務。

以40歲的程先生投保「保誠人壽美享雙收外幣終身保險(定期給付型)」為例，繳費3年，保險金額97,731元，原始年繳保費31,078元，因高保費享1.5%折扣及首、續期保費採匯款或金融機構自動轉帳之2%折扣，另因程先生為保誠人壽現有保戶，可再享「忠誠客戶再購折扣」0.5%優惠，保費折扣共計達4%，折扣後年繳保費為29,850元。以假設中分紅為例，自第七保單周年日(含)起，每年可享生存保險金加年度紅利共4,163元起(約總繳保費4.65%)，同時享有終身保障至110歲。

保誠人壽秉持「以客為本」的精神，持續在台灣推動分紅保單，專注探索人生各個時期，真正從保戶角度出發，提供滿足保戶在不同人生階段必備的各式保險商品，持續實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。