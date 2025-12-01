奧丁丁： Circle大漲，穩定幣支付板塊近期正在走強

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
OwlPay Wallet Pro已在美國等全球主要市場的iOS與Android平台上架，實現法定貨幣與USDC美元穩定幣間的無縫轉換。圖／奧丁丁提供
穩定幣支付板塊近期正在走強。在美國掛牌上市的奧丁丁今日表示，穩定幣支付板塊回溫　跨境金流與企業結算技術成市場焦點，奧丁丁也分析，Circle（CRCL）於11月28日美東盤中一度上漲約 10%，已反映市場對穩定幣在企業支付與跨境結算的採用信心回升，而奧丁丁（OWLS）同日盤中漲近20%、收漲約 16%，也和此影響有關。

據 Visa Onchain Analytics，2025 年穩定幣交易金額已達 9.92 兆美元，創歷史新高，顯示穩定幣正加速成為全球金流基礎設施。產業對穩定幣在企業級支付、供應鏈金流與跨境結算場景的應用潛力再度升溫。

奧丁丁先前剛公告啟動 1,000 萬美元回購計畫，期望提升資本配置效率、強化股東權益。奧丁丁認為，在穩定幣基礎建設快速成熟下，市場焦點逐漸從底層協議延伸至具備商業落地能力的「企業級應用層」。企業支付平台、供應鏈結算服務、跨境對帳工具等皆為關注重點。

奧丁丁也分析，Circle 近期與大型金融機構就數位美元結算進行整合與測試，反映穩定幣在企業級支付領域的採用進度加速。

而美元穩定幣供應擴張，鏈上活動也增強。根據 Lookonchain 數據顯示，Circle 近期在 Solana 上新增發行約 5 億美元 USDC，而主要美元穩定幣自 10 月中以來總供給量新增超過 10 億美元，市場通常將此視為跨境交易需求與美元流動性增加的前置訊號。

於此板塊背景下，奧丁丁母集團 OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS） 的市場交易活動也備受觀察。根據美國交易所公開資料，OWLS 於美東時間上週五（11/28）盤中漲幅一度接近 20%，並伴隨交易量放大，終場收漲約 16%。

市場人士指出，當支付科技與穩定幣板塊同步走強時，能將穩定幣導入旅宿 OTA、全球電商、供應鏈與跨境商務等真實場景的應用層企業，往往更容易受到市場注意。

奧丁丁指出，支付科技與穩定幣結算的結合，被視為 2025 年金融科技領域的重要結構性主題。國際市場也普遍認為，穩定幣正從交易用途邁向企業級金流基礎建設，呈現三項趨勢，包含跨境美元即時結算（T+0/T+1）需求快速成長；企業導入可程式化金流、鏈上結算證明與自動化對帳需求上升；以及 AI 與穩定幣融合成為下一代企業財資流程主流。

