全球總經2026溫和復甦 投資人最大考驗是「能不能活下來」

富邦金控1日舉行2026富邦財經趨勢論壇。展望明年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光表示，明年全球總體經濟溫和復甦而非強力反彈，不熱不冷、不緊不鬆，成長有底、但缺乏動能。而2025年股市歷經上下刷洗後，2026年對投資人而言重點是「活下來」，才能看到風景。

陳奕光分析，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上2026年台股獲利年增率上看二成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間，預期指數將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第1、4季為高點，樂觀情境有機會挑戰34,000點。

陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議可瞄準Government Defense政府國防、High-speed transmission&HBM高速傳輸及高頻寬記憶體、OpenAI雲端建置供應鏈、Robot & Robotaxi機器人與自駕車、Raw Materials原物料、Semiconductor半導體族群、Electricity & Power電力能源，以及ETF等族群布局。

展望明年趨勢，事實上，景氣泡沫依成因可分類成：資產過剩型泡沫、技術創新型泡沫、槓桿放大型泡沫、政策誘導型泡沫，未來3至5年應會面臨技術創新型、槓桿放大下的泡沫，現在算是萌芽階段到知識擴散期階段，資本市場處狂熱期，尚未到泡沫頂峰，一旦達到頂峰，將出現最不希望進入的崩盤與恐慌，然後才回歸現實，只能說現在大家有開始在正視這樣的bubble產生，反而有利於行情的延續。

另外，陳奕光表示，股市歷經2025年大怒神級的上、下刷洗，讓市場體驗到Bungee Jumping & Roller Coaster，感受到上漲時刺激、下跌時恐懼，趨勢並非直線而是上下cycle、反覆甩尾，安全到達才看得到風景，對投資人而言不是能不能尖叫，而是能不能活下來。

後市操作上，建議年中可逢低布局，預期年底可望有正面效益。第1季公司召開董事會公布現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第2季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。

下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點32,000點。惟若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探24,500點。但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰34,000點。