凱基銀獲台灣企業永續獎氣候領袖獎肯定 推四大轉型策略落實永續

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基銀行榮獲台灣企業永續獎氣候領袖獎肯定，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎，凱基銀行副總經理王志欽（右）代表領獎。圖／凱基銀行
凱基銀行榮獲台灣企業永續獎氣候領袖獎肯定，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎，凱基銀行副總經理王志欽（右）代表領獎。圖／凱基銀行

凱基銀行面對氣候變遷與自然環境的挑戰，積極推動因應策略並採取調適行動，獲社會各界肯定。日前參與財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦2025台灣企業永續獎（TCSA）評選，凱基銀行致力強化金融業及產業氣候韌性，不僅由董事會擔任氣候治理最高監督單位，更藉由轄下功能性委員會推動政策執行，策略涵蓋責任投資、永續授信、客戶議合及綠色存款四大主軸，充分展現經營團隊對氣候變遷風險與機會的高度重視，因而獲頒「氣候領袖獎」之殊榮。

凱基銀行積極與國際標準接軌，包括加入科學基礎減量目標倡議（SBTi）、碳核算金融聯盟（PCAF）、聯合國責任銀行原則（PRB），並遵循氣候相關財務揭露（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD），確保氣候治理與國際最佳實務同步，展現永續金融實踐之承諾與行動力。

在減碳策略上，凱基銀行積極規劃減少自身營運溫室氣體排放，2024年總部大樓已達成碳中和，並取得ISO14068-1查證，並透過科學方法達成階段性減碳任務，設定SBTi認證減碳目標，承諾於2030年營運端減碳42%，且於2045年達成資產組合淨零。同時亦落實責任金融，針對高碳排產業供應鏈採取議合與支持轉型措施，協助企業轉型降低風險。

在資訊透明度面向，凱基銀行遵循金管會「本國銀行氣候風險財務揭露指引」，自2022年起發布TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures,簡稱TCFD）報告書，2023年更參考自然相關財務揭露建議，編製氣候暨自然相關財務揭露報告書，充分說明「治理」、「策略」、「風險管理/風險與衝擊管理」及「指標與目標」等四大面向的實際作為。關於自身營運碳盤查，更遵循ISO 14064-1並取得第三方查證，並透過氣候暨自然相關財務揭露報告書及年報公開資訊，強化資訊透明度。

此外，凱基銀行在氣候風險及綠色金融領域亦展現多項行動，以核心業務支持我國綠色產業發展，持續擴大推廣綠色存款將所募集專案存款全數運用於綠色融資，並積極推動再生能源融資業務，深耕既有太陽能電廠、風能電廠等專案融資。更將生物多樣性與自然議題正式納入氣候行動，啟動台灣二級保育類諸羅樹蛙保育計劃，展現綠色金融與自然正成長並進的氣候領導力。

凱基銀行未來除了自身節能減碳外，亦持續運用核心職能，並以四策略驅動低碳轉型，實踐淨零未來，透過低碳永續管理、完善的氣候風險量化評估、綠色金融行動、生物多樣性保育等前瞻性整體規劃，以實際行動為社會創造更大價值，進而實踐母公司凱基金控之低碳永續經營目標。

