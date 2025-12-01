合庫銀行攜手經濟部商業發展署 正式啟用EMS能源管理系統

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行於11月28日正式完成「能源管理系統（EMS）」工程建置並正式啟用。本案獲得經濟部商業發展署輔導支持，並由合庫積極投入資源推動，以數位化用電管理展現金融業落實智慧節能與永續發展的堅定決心。

本次專案於總行大樓建置逾300個智慧監測用電迴路，採分層分戶監測架構，針對各樓層及主要用電區域（如空調機房、照明、電梯等）設置智慧電表，即時擷取用電資訊。同時納入17家分行，依據用電規模建立EMS模板，逐步形成用電管理基線。

合庫透過本年度經濟部輔導專案建立金融業能源管理標竿，肩負建立「大小分行能源基線與EMS管理模板」任務。透過即時監測與數據分析，合庫得以精準掌握用電狀況，進行設備能耗診斷，並結合外氣溫度、濕度等動態環境因子，以資料分析模型進行同條件比較，有效計算節能成效，全面提升能源效率與管理效能。

透過本案成功導入，合庫不僅展現金融業在智慧節能領域的領導力，更以行動呼應國家淨零轉型政策，以數據化、智慧化的能源管理鞏固金融業示範地位。展望未來，合庫將持續深化能源管理，將對環境的責任化為具體行動，為金融業打造節能減碳新典範。

