富邦金首席羅瑋：Fed 逐步降息至3% 難回到疫情前的超低區間

富邦金控（2881）1日舉行2026富邦財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋表示，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預估明年經濟成長率約2.5%至3.0%。

羅瑋指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。但政治與政策風險仍高，特別是明年第1季，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺；在風險與機會並存的情境下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

利率方面，經過多年量化寬鬆與疫情期間的超寬鬆政策後，市場逐漸意識到「超低利率」並非新常態。隨著人口結構改變、供應鏈重組與減碳降排等結構性因素發酵，美國中性利率水準預估約上升至3.0%左右，意味著即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間。

羅瑋表示，預期聯準會（Fed）明年可能下降2到3碼，來到基準利率3%中性利率，但若新上任的聯準會主席更積極，「多降個2碼，利率到2.5%也不用過分驚慌」。

「但如果降非常多，超過5碼以上，就要特別小心」，羅瑋說，只要美國降息沒有超過5碼以上，明年全球經濟仍是股優於債。

至於台灣，羅瑋預期2025年中央銀行將維持利率不變，若經濟表現不好，明年中有可能降息半碼；不排除新台幣走勢緩步走升，但仍需視外資進出以及出口商拋匯狀況。

至於今年漲幅驚人的黃金，羅瑋表示，在央行與民間投資人資產配置中，黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。