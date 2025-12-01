新壽打造無障礙網路投保全新改版 榮獲 IIA 國際創新獎殊榮

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽榮獲「2025 IIA國際創新獎」，由數位服務發展部協理林永欣（中）代表受獎。新光人壽／提供
新光人壽榮獲「2025 IIA國際創新獎」，由數位服務發展部協理林永欣（中）代表受獎。新光人壽／提供

由《亞洲企業商會》舉辦的「2025 IIA國際創新獎」於11月28日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）子公司新光人壽以網路投保網站全新改版，再次榮獲「國際創新獎－服務與解決方案類」獎項，顯示新壽長期從使用者角度出發，推動有感的數位創新服務，傑出成果深獲國際肯定。

亞洲企業商會自2017年舉辦「國際創新獎」，每年參賽公司均來自多國、涵蓋眾多產業領域，新光人壽能從中脫穎而出，代表企業服務不但深具前瞻視野與跨產業的創新性，更彰顯新壽在ESG永續經營上的承諾。

新光人壽深知在數位浪潮下，保險服務不再只是商品的提供，更是生活風險管理的重要夥伴，因此積極落實普惠金融理念，秉持公平待客精神，致力打造平等友善的金融環境，今年推動「網路投保網站」改版優化，導入響應式網頁設計（RWD）與全新介面，不僅支援手機、平板與桌機跨平台操作，更取得國家通訊傳播委員會「無障礙網頁AA等級標章」認證，成為壽險業界數一數二的領銜者。

新光人壽網路投保網站介面全新改版，UI/UX設計以「溫暖、直覺、易懂」為核心理念，讓操作流程更簡潔、直覺。網站首頁新增「保險知識」與「常見問題」專區，協助民眾快速理解保險概念，促進保險教育普及。同時，主視覺以「守護每個人的人生旅程」為題，傳遞情感與溫度，打造兼具功能與情感連結的數位平台。

因應全台身心障礙人口逐年增加，網站也特別強化無障礙設計，如調整語意結構，提升螢幕閱讀器相容性、文字可調整性及色彩對比度等，並支援完整鍵盤瀏覽邏輯，搭配焦點指示與錯誤提示，引導使用者順利完成操作，諸多細節都展現企業對弱勢族群的深度關懷。未來，新壽將持續結合科技創新與人本關懷，滾動優化各項數位服務，守護每一位民眾，創造更優質的客戶服務體驗。

