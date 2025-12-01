LINE Bank聯名信用卡「扣款禮5%回饋」確定延長 回饋最高10.5%
為回饋用戶支持，LINE Bank1日提前宣布，原定12月底截止的LINE Bank聯名卡「扣款禮5%回饋」確定延長到明年7月底。每年12月底是各家信用卡權益變動和到期的高峰期，更是客戶高度觀望期。今年LINE Bank聯名卡將最受歡迎「扣款禮5%回饋」再延長。
LINE Bank表示，「扣款禮5%回饋」一直是網友最喜愛的聯名卡回饋之一，首次核卡設定自動扣款成功，即可享有扣款禮5%回饋，等同百元星巴克咖啡折5元。免解任務、免登錄，堪稱是市場上最直覺、最簡單的回饋方式。「扣款禮5%回饋」搭配LINE Bank聯名卡（聯邦限定）國外刷卡消費回饋最高2.5%，以及指定網購、影音、遊戲加碼3%（每月上限300元），最高能獲得10.5%現金回饋，讓LINE Bank聯名卡成為這兩年網友「無腦刷」的首選神卡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言