LINE Bank聯名信用卡「扣款禮5%回饋」確定延長 回饋最高10.5%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank聯名卡「扣款禮5%回饋」確定延長到明年7月底。圖／LINE Bank提供
LINE Bank聯名卡「扣款禮5%回饋」確定延長到明年7月底。圖／LINE Bank提供

為回饋用戶支持，LINE Bank1日提前宣布，原定12月底截止的LINE Bank聯名卡「扣款禮5%回饋」確定延長到明年7月底。每年12月底是各家信用卡權益變動和到期的高峰期，更是客戶高度觀望期。今年LINE Bank聯名卡將最受歡迎「扣款禮5%回饋」再延長。

LINE Bank表示，「扣款禮5%回饋」一直是網友最喜愛的聯名卡回饋之一，首次核卡設定自動扣款成功，即可享有扣款禮5%回饋，等同百元星巴克咖啡折5元。免解任務、免登錄，堪稱是市場上最直覺、最簡單的回饋方式。「扣款禮5%回饋」搭配LINE Bank聯名卡（聯邦限定）國外刷卡消費回饋最高2.5%，以及指定網購、影音、遊戲加碼3%（每月上限300元），最高能獲得10.5%現金回饋，讓LINE Bank聯名卡成為這兩年網友「無腦刷」的首選神卡。

