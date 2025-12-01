11月台股開戶人數再創歷史新高突破1,371萬人 年輕世代成主力

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，台股集中市場投資人開戶總人數持續攀升，截至今年11月底，總開戶人數已達1,371.42萬人，再度寫下歷史新高紀錄。單月開戶數較10月底的1,366.21萬人，大幅淨增逾5.2萬人，即使11月台股大幅震盪、月線終止連六紅，國人對台股市場的參與熱度仍不減，市場深度持續擴大。

本波開戶成長趨勢的焦點集中在年輕族群。11月單月新增開戶數中，30歲以下的年輕族群是主要驅動力，合計貢獻了超過3.25萬人的新增開戶數，占當月總新開戶人數的62.43％。其中，0-19歲族群總開戶數達681,423人，單月淨增約1.3萬戶；而20-30歲族群則為新增開戶數最多的單一年齡組，單月增加約1.95萬戶。

法人分析，年輕族群的加速進場，除了反映年輕世代積極理財的意識抬頭外，也與父母持續為子女進行長期投資佈局有關，為台股市場帶來了長期且穩定的新興資金動能。

從整體結構來看，女性投資人的總數持續保持領先地位。截至11月底，女性總開戶數達706.38萬人，單月淨增2.77萬人；而男性總開戶數為654.37萬人，單月淨增2.36萬人。儘管年輕人開戶活躍，但61歲以上的資深投資族群仍是市場中占比最高的群體，總開戶數高達402萬人以上，佔總數的29.33％。此外，中堅力量41-50歲族群在11月亦有超過6,500戶的淨增，展現了各年齡層的均衡參與。

證交所指出，隨著國內理財知識的普及、零股交易及數位金融服務的便利化，台股市場對所有年齡層的吸引力持續增強；若按照目前的增長速度，台股集中市場的總開戶人數有望在明年上半年正式突破1,400萬人大關。

相關新聞

財管市場邁入「新兆元時代」 預期11月資產規模飛越第二個兆元大關

據金管會統計，10月底20家國銀承作高資產財管業務總資產（AUM）規模達1兆9,946億元，料11月將正式飛越第二個兆元...

高雄資產專區 聚落擴大

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、九家審核中，加上具潛在申請實力的二家銀行...

台幣存款新方案利率加碼 樂天銀推年息15%短天期優惠

隨著年底將至，民眾紛紛進行資金盤點與理財規畫，加上市場預期12月美國將再度降息，為避免匯率波動，同時協助客戶把握年終理財...

玉山金挺偏鄉 祭經濟賦能

玉山於今年6月啟動Pay for Success（為成果付費）專案，永續長張綸宇於11月27日率領永續團隊前往南投武界部...

中信黑豹旗 平鎮高中封王

中信銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，212支參賽隊伍經過逾一個月激戰，昨（30）日冠軍賽於新北市新莊棒...

彰銀放款中小企 成果卓越

彰化銀行長期扶植中小企業，成果卓著，於11月25日金融監督管理委員會及經濟部舉辦的「本國銀行辦理中小企業放款方案20周年...

