11月台股開戶人數再創歷史新高突破1,371萬人 年輕世代成主力

臺灣證券交易所公布，台股集中市場投資人開戶總人數持續攀升，截至今年11月底，總開戶人數已達1,371.42萬人，再度寫下歷史新高紀錄。單月開戶數較10月底的1,366.21萬人，大幅淨增逾5.2萬人，即使11月台股大幅震盪、月線終止連六紅，國人對台股市場的參與熱度仍不減，市場深度持續擴大。

本波開戶成長趨勢的焦點集中在年輕族群。11月單月新增開戶數中，30歲以下的年輕族群是主要驅動力，合計貢獻了超過3.25萬人的新增開戶數，占當月總新開戶人數的62.43％。其中，0-19歲族群總開戶數達681,423人，單月淨增約1.3萬戶；而20-30歲族群則為新增開戶數最多的單一年齡組，單月增加約1.95萬戶。

法人分析，年輕族群的加速進場，除了反映年輕世代積極理財的意識抬頭外，也與父母持續為子女進行長期投資佈局有關，為台股市場帶來了長期且穩定的新興資金動能。

從整體結構來看，女性投資人的總數持續保持領先地位。截至11月底，女性總開戶數達706.38萬人，單月淨增2.77萬人；而男性總開戶數為654.37萬人，單月淨增2.36萬人。儘管年輕人開戶活躍，但61歲以上的資深投資族群仍是市場中占比最高的群體，總開戶數高達402萬人以上，佔總數的29.33％。此外，中堅力量41-50歲族群在11月亦有超過6,500戶的淨增，展現了各年齡層的均衡參與。

證交所指出，隨著國內理財知識的普及、零股交易及數位金融服務的便利化，台股市場對所有年齡層的吸引力持續增強；若按照目前的增長速度，台股集中市場的總開戶人數有望在明年上半年正式突破1,400萬人大關。