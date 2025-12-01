銀行搶客！新一波台幣高利存款 年利率最高衝15%

隨著年底將至，民眾紛紛進行資金盤點與理財規畫，加上市場預期12月美國將再度降息，為避免匯率波動，同時協助客戶把握年終理財時機，各銀行也延長或加碼新一波新台幣存款方案，如樂天國際銀行祭出市場少見的15%短天期高利優惠；聯邦銀行（2838）、王道銀行（2897）年利率同樣高達10%；台北富邦銀行「任務闖關式」活存優惠，新戶最高享5%年利率。

樂天國際銀行即日起至12月31日止，為新戶打造市場上少見的短期高利方案，提供10天期年利率15%的優惠，每人限享一次，額度上限為1至5萬元。另外，樂天銀也針對新戶推出三個月期年利率2%的定存優惠，可存多筆，總額無上限。

聯邦銀NewNewBank於明年1月20日前推出新台幣高利活儲，新戶於今年12月31日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠，逾15萬元享年利率高利活儲1.5%無上限 ；另外，舊戶完成指定任務，享15萬元內年利率4%優惠。

王道銀行針對新戶提供5萬元內享二個月期高利活儲年利率10%優惠，超過5萬元額度至20萬元內，則提供優利2.1%，活動至12月30日。此外，12月31日前，客戶皆可享六個月期新台幣定存年利率2%、九個月期2.1%優惠，單筆起存金額皆為2萬元。

台北富邦銀行即日起至12月31日止推出「任務闖關式」活存優惠，數位帳戶全新戶最高享5%年利率，額度10萬元。利率採分段方式，開戶即享2%，完成設定帳戶扣繳、繳費或換匯等任務後，利率可逐步提升到5%。優惠期間為開戶成功日當日起算180天。

國泰世華銀行則針對25歲以下的新戶，提供4%優惠利率，額度上限同樣為10萬元，優惠期間到年底。已經有帳戶的舊戶年輕人，也能享有3.5%的活存利率。

安泰銀行（2849）即日起至12月30日推出新戶只要開立數位帳戶並完成指定任務，即可享有20萬元內、二個月年利率3.6%優存專案；另外，12月31日前，針對一般理財客戶推出6個月期年利率1.73%優惠，起存額為100萬元，最高可存1000萬元。

台新richart（2887）針對新戶亦提供專屬新台幣存款優惠，可於開立完成後之次二個營業日至次二個月第一個營業日止，享Richart優利子帳戶10萬元(含)以內3.5%年利率，活動至明年1月5日。

另外，元大銀行亦推出5萬元限額內可享有最高3%活儲優利；滙豐銀行則推出三個月期新台幣定存，可享年利率3%優惠，單筆最低承作金額為300萬元；臺灣銀行數位存款10萬元內享有活存利率2.075%。