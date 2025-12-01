與自然共生 凱基金點亮聖誕樹

凱基金控上周五晚間在總部廣場舉行年度聖誕點燈活動，全台最高的飄雪聖誕樹正式亮相。點燈儀式由董事長王銘陽率領集團子公司主管共同啟動，主題為「相映成光、共築成林」，象徵企業與城市、土地之間的連結與支持。不少同仁穿戴聖誕風格小物，現場瀰漫濃厚聖誕氣氛。

凱基金控今年的聖誕樹高度達廿二公尺，使用環保可回收材料搭建，並採用智能燈控系統監測用電量，展現企業對環境保護的承諾。王銘陽表示，凱基總部自設計階段便以「與自然共生」為核心理念，保留廣場周邊約六十年的老榕樹，大樓以綠建築概念打造，更導入節能減碳及循環經濟思維，今年的飄雪聖誕樹延續這樣的永續精神；王銘陽也說，期盼凱基聖誕樹是屬於整座城市的，每一位經過這裡的市民、旅人，都能留下屬於自己的聖誕回憶。

這場點燈晚會吸引上百人到場同樂。活動由薩克斯風四重奏揭開序幕，隨後登場的光球舞者以象徵希望、永續與共好的光球在廣場律動；點燈後，總部廣場搖身一變成為聖誕派對現場，由深受年輕族群喜愛的ＤＪ帶來精采演出，將氣氛帶到最高點。

直到明年一月十九日，每晚七時、八時以及九時，凱基聖誕樹將定時上演飄雪燈光秀，歡迎民眾與親朋好友一同前來觀賞。此外，十二月也是凱基金的公益月，於本月十六日及明年一月十五日舉辦公益市集，以行動支持在地特色產業與弱勢族群。