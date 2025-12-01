高雄資產專區 聚落擴大

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、九家審核中，加上具潛在申請實力的二家銀行，版圖可望擴增到51家，涵蓋銀行、壽險、券商、投信投顧等完整財管生態鏈，形成國內最大跨境財管聚落。

目前進駐名單包含18家銀行、四家壽險、七家券商及11家投信投顧；申請中的一家銀行、二家壽險、三家券商與三家投信，則被視為後續增量動能。再加上已開辦或即將開辦高資產業務的二家銀行，也有望申請進駐。

據了解，銀行業者在專區推動的創新試辦項目約落在15項左右，主要聚焦四大亮點：家族辦公室服務、金融資產投組貸款（Lombard Lending）、非證券性質境外基金、及信託自行質借鬆綁等，鎖定高資產客群的跨境與資產配置需求。

11月起更多新服務上線，包括OBU/OSU聯合開戶、保費融資與保單質借、境內私募股權基金等，讓大戶得以在單一平台進行更高效率的資金操作，同時提升整體資產周轉與配置彈性。

投信投顧方面，已核准的11家中就有五家申設外部資產管理公司（EAM）並以外商居多。證期局官員指出，EAM最大商機在於能協助大戶量身規劃跨境資產組合，並代理購買境外基金與私募基金。