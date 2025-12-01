財管市場邁入「新兆元時代」 預期11月資產規模飛越第二個兆元大關

據金管會統計，10月底20家國銀承作高資產財管業務總資產（AUM）規模達1兆9,946億元，料11月將正式飛越第二個兆元大關，這距離2024年4月跨越第一個兆元，僅約一年半，象徵財管市場已全面邁入「新兆元時代」。

金管會從2020年開放銀行承做高資產財管後，首個兆元用了四年半才達成；但第二個兆元不僅提前、幾乎以倍速達陣。

金融圈指出，財管政策鬆綁，高雄資產專區陸續到位，產品線、跨境規劃與家族辦公室服務全面升級，構成兆元成長曲線加速的制度基礎。

尤其從今年6月起，匯率回穩、9月美國啟動降息，市場資金充沛並推升股債行情，進一步驅動高資產客群加速進場，成為加速衝向第二個兆元的市場推力。

資產配置結構也出現明顯轉變。10月大戶存款占比降至44.9%，連三個月下滑並寫近三年半低點，單月下滑0.8個百分點，是今年第二大降幅。值得注意的是，基金與債券配置比重同步走高，基金占比升至史上新高的16.5%，債券則升至13.7%，其中債券單月增幅0.3個百分點最大。

一家承辦高資產財管業務主管說，資金由存款大舉移向基金、海外債等收益性商品，反映市場投資情緒轉暖，富豪戶持債信心也明顯回升。

市場預期美國2026年將續降息，寬鬆環境延續，驅動大戶進場布局，再加上銀行在高雄資產專區積極開辦家族辦公室、Lombard Lending、另類境外基金等商品，財管組合愈趨多元，提供AUM跨向「第三兆」的底層基礎。

累計今年前十月，高資產客戶大增6,712戶、AUM增加5,851億元，全數超越去年同期，這顯示第2季因關稅衝擊導致的短暫疲弱，已被降息行情與高雄資產專區帶動的產品創新迅速填補，使財管市場在第3季後重新加速。

兆元效應更擴散至券商財管領域。金管會統計，至10月底已有十家券商開辦高資產財管，客戶1,606人、交易額4,125億元，年增達45%與66%，證券商積極搶攻高資產族群，使整體財管版圖愈擴愈大。

目前共有20家國銀完成開辦，僅高雄銀行仍在籌備；加上十家券商，市場競爭者可達31家。

金融圈指出，競爭加劇將促使業者持續強化商品線、跨境服務與資產規劃能力，未來高資產財管市場「3兆元時代」來得可能比預期更快。