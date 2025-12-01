滙豐環境日 守護關渡濕地

滙豐（台灣）銀行11月29日於台北關渡自然公園舉行一年一度的「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」，在高階主管的號召下，共有200多位同仁與親朋好友共襄盛舉，不分年齡長幼，捲起袖子一同擔任濕地生態保育志工；亦是滙豐首度將環境日擴展至全日活動，開放一般民眾參與，力求號召更多志工，以實際行動守護大自然。

滙豐銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，滙豐銀行自2002年開始與關渡自然公園合作志工活動以來，推動生態保育、環境教育與社區參與，至今已投入37,000小時的志工服務，見證一代又一代的環境意識在這片土地上扎根。透過寓教於樂的活動，推動大眾對環境保護的認識與關注，發揮眾人的力量守護生物多樣性。

滙豐銀行是全台第一家以實際行動長期贊助關渡自然公園的民間企業，滙豐銀行更結合集團資源，撥款資助硬體設施的建置、濕地種籽教師培訓計畫和溼地環境教育計畫的執行，支持關渡自然公園進行城市濕地永續管理計畫、城市生態造林計畫與友善環境耕作計畫。

今年的「滙豐環境日–綠色公益生活節」規畫一系列的志工活動，分為兩大主題。「環境教育闖關」幫助大家認知生活中可行的減碳行為。「環境保育行動」則兵分三路，下溝渠清除雜草、移除外來種小花蔓澤蘭、樹苗棲地整理。

此外，今年首度舉辦環境共好講座，針對水資源教育、滙豐永續公益行動，與關渡水鳥守護三大面向進行分享。

滙豐銀行長期關注環境保護、永續金融、孩童教育與弱勢族群培力等社會議題，每年提供員工二天有薪志工假鼓勵員工參與社區回饋。