中信黑豹旗 平鎮高中封王

中信銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，212支參賽隊伍經過逾一個月激戰，昨（30）日冠軍賽於新北市新莊棒球場舉行，由桃園市平鎮高中對戰宜蘭縣羅東高工，現場湧入逾5,000名觀眾，創下冠軍賽13年來進場人數最高紀錄。

羅東高工最終雖1比4落敗，但寫下隊史最佳成績，平鎮高中則勇奪校史第八冠，本屆女子組賽事由台北市士林高商摘下后冠。

平鎮高中及羅東高工今年12月25日至12月27日亦將代表台灣迎戰兩支來自日本的甲子園聯隊，上演「黑豹旗vs.甲子園」的熱血戲碼，六場賽事皆免費入場。

中信盃黑豹旗為全台最大規模青棒賽事，閉幕典禮由運動部競技運動司司長謝富秀、中華棒協副理事長趙士強及中信金控董事會秘書長高人傑共同出席。

趙士強表示，理事長辜仲諒將特別邀請兩位日本著名資深教練，12月16日來台替黑豹旗教練教育訓練，黑豹旗冠亞軍也將與日本球隊比賽，進行國際交流。

高人傑表示，棒球凝聚國人向心力，是最值得投資的產業，其中青棒扮演承上啟下的角色，中國信託已連續11年冠名贊助中信盃黑豹旗，培育出許多國手，同時感謝運動部及中華棒協促成年底「台灣黑豹旗」與「日本甲子園」交流賽事，推動國球榮耀台灣的根基。

中信盃黑豹旗自2022年起設立「黑豹獎」，今年由國立羅東高中教練吳世雄、台中市霧峰農工教練林裕傑、國立台南一中校長廖財固及教練蘇志芳獲獎。中信銀亦從2023年起增設球隊參賽補助，提供新參加黑豹旗球隊每隊10萬元組訓經費，累積41隊受惠。

中國信託多年來持續支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，是全台首家投入五級棒球運動推展的企業。

中國信託慈善基金會透過「愛接棒計畫」累積扶助逾6,500人次、培育出42位中華隊國手及19位中華職棒選手；被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，參賽隊伍數成長至每年逾200隊。