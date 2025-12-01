快訊

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

獨／台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀放款中小企 成果卓越

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀力挺中小企業，獲頒「20周年成果績優銀行」殊榮，11月25日由行政院長卓榮泰（左二）頒獎，彰銀董事長胡光華（左三）代表領獎，並與經濟部長龔明鑫（左四）、金管會主委彭金隆（左一）合影。彰銀／提供
彰銀力挺中小企業，獲頒「20周年成果績優銀行」殊榮，11月25日由行政院長卓榮泰（左二）頒獎，彰銀董事長胡光華（左三）代表領獎，並與經濟部長龔明鑫（左四）、金管會主委彭金隆（左一）合影。彰銀／提供

彰化銀行（2801）長期扶植中小企業，成果卓著，於11月25日金融監督管理委員會及經濟部舉辦的「本國銀行辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」，獲選「20周年成果績優銀行」殊榮。

由行政院院長卓榮泰親自頒獎，彰化銀行董事長胡光華代表領獎，彰顯政府對彰化銀行在扶植中小企業、促進國家經濟發展所投入的努力給予高度肯定。

彰化銀行創立120周年，堅守「熱忱、效率、創新」的經營理念，以深厚的百年基業與誠信服務精神，見證並參與台灣產業發展的每一個關鍵時刻，百年來對在地產業的關懷，轉化為對每一位創業家始終如一的溫暖支持。面對全球性經濟衰退、COVID-19疫情、天然災害以及美國對等關稅等重大經濟事件，積極提供各項貸款支持措施，有效協助企業度過難關，減輕外部環境帶來的經營壓力，堅定守護企業穩健前行。

彰銀董事長胡光華表示，彰化銀行持續深化數位創新與永續治理，在效率與溫度之間取得最佳平衡，展現專業金融機構的實力與風範。未來將把握全球淨零趨勢，透過金融正面影響力，協助提升產業韌性與競爭力，由銀行、供應商與產業鏈攜手實現「金融支持產業，產業引領社會」的永續願景。

彰銀承諾將這份跨越百廿年傳承的堅定精神，轉化為與產業建立更深的合作關係，透過持續優化金融服務品質、創新商品設計、強化數位金融應用，以及落實永續金融理念，成為中小企業最值得信賴的金融品牌，共築中小企業穩固基石。

彰化 中小企業 經濟發展

延伸閱讀

卓榮泰出席亞洲技能賽閉幕 睽違32年台灣主辦國際賽

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

總質詢落幕 卓榮泰指「行政立法三大差異」：誠懇希望兩院合作

影／施政總質詢結束 卓榮泰：期待兩院尋求最高的共識

相關新聞

財管市場邁入「新兆元時代」 預期11月資產規模飛越第二個兆元大關

據金管會統計，10月底20家國銀承作高資產財管業務總資產（AUM）規模達1兆9,946億元，料11月將正式飛越第二個兆元...

台幣存款新方案利率加碼 樂天銀推年息15%短天期優惠

隨著年底將至，民眾紛紛進行資金盤點與理財規畫，加上市場預期12月美國將再度降息，為避免匯率波動，同時協助客戶把握年終理財...

換屋貸款限制 外界預期央行可能調整

中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...

高雄資產專區 聚落擴大

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、九家審核中，加上具潛在申請實力的二家銀行...

玉山金挺偏鄉 祭經濟賦能

玉山於今年6月啟動Pay for Success（為成果付費）專案，永續長張綸宇於11月27日率領永續團隊前往南投武界部...

中信黑豹旗 平鎮高中封王

中信銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，212支參賽隊伍經過逾一個月激戰，昨（30）日冠軍賽於新北市新莊棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。