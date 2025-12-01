彰銀放款中小企 成果卓越

彰化銀行（2801）長期扶植中小企業，成果卓著，於11月25日金融監督管理委員會及經濟部舉辦的「本國銀行辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」，獲選「20周年成果績優銀行」殊榮。

由行政院院長卓榮泰親自頒獎，彰化銀行董事長胡光華代表領獎，彰顯政府對彰化銀行在扶植中小企業、促進國家經濟發展所投入的努力給予高度肯定。

彰化銀行創立120周年，堅守「熱忱、效率、創新」的經營理念，以深厚的百年基業與誠信服務精神，見證並參與台灣產業發展的每一個關鍵時刻，百年來對在地產業的關懷，轉化為對每一位創業家始終如一的溫暖支持。面對全球性經濟衰退、COVID-19疫情、天然災害以及美國對等關稅等重大經濟事件，積極提供各項貸款支持措施，有效協助企業度過難關，減輕外部環境帶來的經營壓力，堅定守護企業穩健前行。

彰銀董事長胡光華表示，彰化銀行持續深化數位創新與永續治理，在效率與溫度之間取得最佳平衡，展現專業金融機構的實力與風範。未來將把握全球淨零趨勢，透過金融正面影響力，協助提升產業韌性與競爭力，由銀行、供應商與產業鏈攜手實現「金融支持產業，產業引領社會」的永續願景。

彰銀承諾將這份跨越百廿年傳承的堅定精神，轉化為與產業建立更深的合作關係，透過持續優化金融服務品質、創新商品設計、強化數位金融應用，以及落實永續金融理念，成為中小企業最值得信賴的金融品牌，共築中小企業穩固基石。