玉山金挺偏鄉 祭經濟賦能

玉山於今年6月啟動Pay for Success（為成果付費）專案，永續長張綸宇於11月27日率領永續團隊前往南投武界部落，實地訪視期中成果，並與當地生產戶交流，以實質行動支持偏鄉長者的經濟賦能。

玉山長期投入社會公益，觀察到公益團體資源呈現兩極化，金流多集中於大型公益團體。為翻轉此現象，玉山參考國際案例並與顧問合作，成功推出PFS專案，讓中小型公益團體也能獲得捐款支持。透過結合社會金融與成果導向機制，確保每一份善款都能為社會帶來實質且可量化的正向改變。

為回應城鄉差距與高齡化社會，本次PFS專案以賦能偏鄉弱勢族群為主，玉山金控（2884）、銀行、文教及志工基金會與長期投入地方發展的社會企業及公益團體合作，為經濟弱勢的偏鄉原住民長者創造穩定經濟來源。透過傳授科學化飼養知識、搭建微型養雞場及導入數位化輔助設備等，以低門檻與輕量的工作負擔，結合米其林餐廳、私廚主廚料理的雞肉產品，成功增加經濟收入並改善生活品質。

在本次專案中，玉山銀行透過前期優惠貸款，支持具備系統性翻轉偏鄉發展困境的社會企業，推動賦能工作，並約定達成社會影響力目標後進行公益捐款，為偏鄉發展尋找解決方案。專案設定的績效指標包含在弱勢地區建立20個生產家戶、建設30個數位生產設備及合作生產家戶穩定達成每月淨收入目標。目前已成功建立四個生產家戶、建設十套輔助設備並達成初期淨收入標準。訪查過程中，參與生產的居民均表示透過自身投入生產並提升經濟收入，有效改善原本的生活品質。後續將持續追蹤指標達成情形，基金會將依據實際達成的比例，進行相應的捐款。

張綸宇表示，「傳統公益服務效益難以量化，捐款資金投入與社會成果間缺乏連結，透過PFS模式，不僅確保公益資金產生最大化社會回饋，更將金融資本聚焦於帶來實質改變的創新服務。」玉山期望以PFS模式成為結合金融與公益捐款的新典範，延伸至更多社會議題。未來也將持續攜手顧客推動創新社會金融方案，並透過嚴謹的「影響力評估」，落實每一分捐款的社會價值，陪伴台灣偏鄉社群共創永續未來。