智匯保經人力突破7000大關 強勢宣告萬人保經勢在必行

智匯保經第六屆「雙環亞競賽聯合頒獎典禮」於台中葳格國際會議中心盛大舉行，智匯保經每年的頒獎典禮皆以高規格、重儀式感與精準節奏著稱，是最具代表性的榮耀盛典。今年以「初心不變 力量無限」為主題，並以「智匯萬人 勢在必行」強勢宣告公司邁向萬人大軍的目標。

本屆到場嘉賓陣容堅實，包括立法院副院長江啟臣、新光人壽董事長魏寶生(台新新光金控副董事長)，以及多家保險公司董事長、總經理與副總級主管，顯示智匯保經在金融保險領域影響力日益提升。

智匯保經近幾年強勁成長，2023年新增1,703人、2024年再增1,421人，連續兩年奪下保經代「人力成長數」與「成長率」雙冠王，合計人力成長數佔整體保經(代)市場一半以上，代表每兩人選擇進入保經代業，就有一人選擇智匯保經。

今年預估再新增超過1,400人，目前總人力衝破7,000人，目標2026年達成8,500人、並努力朝兩年後達成「萬人保經」的目標前進。

今年智匯保經更榮獲APEA亞太企業獎「卓越企業管理獎」，國際評審肯定其在制度、教育、文化與管理上的全面成熟，進一步鞏固其市場領先地位。

典禮現場，由多家產、壽險公司董事長、總經理及高層主管為智匯頒發最高榮譽：「新光十冠王」、「全球十冠王」、「遠雄十冠王」、「保誠十冠王」、「安聯六冠王」等殊榮，這已是智匯保經連續多年榮獲保險公司的最高肯定，象徵智匯保經在多家合作公司的業績全面開花。

壽險公司主管一致肯定智匯在市場敏銳度、專業表現、活動力、保單品質與教育扎實度等面向皆展現頂尖實力，是近年成長速度最快、最具影響力的保經團隊之一。

智匯保經的年度典禮向來以高品質著稱，今年也全面升級。從舞台視覺、典禮節奏到主持流程，每一個細節都以企業級標準規劃，不追求華麗，而是追求「精準、專業、尊重」。

每一位站上舞台的夥伴，都能感受到企業對努力的重視，也能深刻感受到在智匯付出是被看見的。

本次典禮最為矚目的獲獎者之一，謝秉呈業務總監，榮獲本次競賽第五屆及第六屆環亞雙料會長的最高榮譽(目前已連續三屆獲得會長之殊榮)，謝秉呈的堅持與自我要求的精神，獲得全場讚揚，實至名歸。

第五屆環亞競賽第一副會長陳憶萱業務副總、第二副會長江晏妮行銷總監、第六屆環亞競賽第一副會長洪橋森業務副總、第二副會長劉浩毅業務總監，他們無論在工作的態度還是業績的表現，均為全體智匯夥伴樹立榜樣。

董事長王怡仁在致詞時，回顧智匯創立的重要時刻，在六年前，他與執行長以及250多位創始夥伴，以「切斷過去、一無所有」的勇氣重新出發，並以「客戶好、同仁好、自己自然就會好」作為核心信念。

王怡仁指出，智匯能在短短六年間突破7,000人，不是靠偶然，而是靠經驗、信念、堅持與態度；才能讓同仁們，不管是人力還是收入都成長三至五倍以上，近七成業務副總年收更是破千萬，這是文化力量的體現。

他強調：「業績好是一時的；唯有『態度好』與『落實 SOP』，才能讓同仁好一輩子。」只要方向正確，力量就會自然累積，也讓智匯有能力全速邁向8,500人與萬人大軍。

王怡仁更表示，智匯的核心價值，在於以專業協助客戶解決真正的問題-從醫療、保障、退休規劃、穩健理財到傳承，智匯提供的是「完整的人生規劃藍圖」，而非只會銷售單一商品，因此能在市場上建立深厚信任。

執行長林健裕補充說，智匯的快速成長，來自制度化、邏輯化的教育體系。從過考率達90%的「公會考照班」，到智匯獨創的「陌生開發保證班」、「網路開發保證班」到「100杯咖啡法」、「天龍八步」、「稅務資料夾」與「人生五大需求金字塔」，公司每年不斷建立可複製的SOP，讓新人有方法、主管有方向。

王怡仁最後勉勵全體夥伴：「請永遠記得當初選擇智匯的初心。只要心念不變、信念一致，力量就會無限，未來也會無限。」