高雄資產專區金融版圖擴增 要邁向50家了

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、9家審核中，加上具潛在申請實力的2家銀行，版圖可望擴增到51家，涵蓋銀行、壽險、券商、投信投顧等完整財管生態鏈，形成國內最大跨境財管聚落。

目前進駐名單包含18家銀行、4家壽險、7家券商及11家投信投顧；申請中的1家銀行、2家壽險、3家券商與3家投信，則被視為後續增量動能。另再加上已開辦或即將開辦高資產業務的2家銀行，也有望申請進駐高雄。

據了解，銀行業者在專區推動的創新試辦項目約落在15項左右，主要聚焦四大亮點：家族辦公室服務、金融資產投組貸款（Lombard Lending）、非證券性質境外基金、及信託自行質借鬆綁等，鎖定高資產客群的跨境與資產配置需求。

11月起更多新服務上線，包括OBU/OSU聯合開戶、保費融資與保單質借、境內私募股權基金等，讓大戶得以在單一平台進行更高效率的資金操作，同時提升整體資產周轉與配置彈性。

投信投顧方面，已核准的11家中就有5家申設外部資產管理公司（EAM）並以外商居多。證期局官員指出，EAM最大商機在於能協助大戶量身規劃跨境資產組合，並代理購買境外基金與私募基金，以收取顧問費與交易手續費收入。

券商則走向集團整合路線，已核准的7家中有3家申設OSU、OBU共同行銷與開戶服務，以金控資源共同串接海外帳戶，提供高資產客戶「一站式跨境理財」體驗，成為推升整體金融業進駐意願的另一股動能。