快訊

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

台積電設廠也沒用？英特爾前CEO：美晶片減少依賴亞洲 得發生1件事

高雄資產專區金融版圖擴增 要邁向50家了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
高雄示意圖。聯合報系資料照
高雄示意圖。聯合報系資料照

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、9家審核中，加上具潛在申請實力的2家銀行，版圖可望擴增到51家，涵蓋銀行、壽險、券商、投信投顧等完整財管生態鏈，形成國內最大跨境財管聚落。

目前進駐名單包含18家銀行、4家壽險、7家券商及11家投信投顧；申請中的1家銀行、2家壽險、3家券商與3家投信，則被視為後續增量動能。另再加上已開辦或即將開辦高資產業務的2家銀行，也有望申請進駐高雄。

據了解，銀行業者在專區推動的創新試辦項目約落在15項左右，主要聚焦四大亮點：家族辦公室服務、金融資產投組貸款（Lombard Lending）、非證券性質境外基金、及信託自行質借鬆綁等，鎖定高資產客群的跨境與資產配置需求。

11月起更多新服務上線，包括OBU/OSU聯合開戶、保費融資與保單質借、境內私募股權基金等，讓大戶得以在單一平台進行更高效率的資金操作，同時提升整體資產周轉與配置彈性。

投信投顧方面，已核准的11家中就有5家申設外部資產管理公司（EAM）並以外商居多。證期局官員指出，EAM最大商機在於能協助大戶量身規劃跨境資產組合，並代理購買境外基金與私募基金，以收取顧問費與交易手續費收入。

券商則走向集團整合路線，已核准的7家中有3家申設OSU、OBU共同行銷與開戶服務，以金控資源共同串接海外帳戶，提供高資產客戶「一站式跨境理財」體驗，成為推升整體金融業進駐意願的另一股動能。

金融業 境外基金 高雄市

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選競爭激烈 參選人週末拚場

蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來

前進股債！億級富豪存款比重跌破45% 創近3年新低

高雄市長選舉最新民調落後 林岱樺酸：未來會出現更多「看衰民調」

相關新聞

前進股債！億級富豪存款比重跌破45% 創近3年新低

金管會發布高資產理財最新統計，截至114年10月底整體高資產客戶數已有18540人，總資產規模為1兆9946億元，估計最...

高雄資產專區金融版圖擴增 要邁向50家了

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、9家審核中，加上具潛在申請實力的2家銀行...

匯市最前線／台幣31~31.6元震盪

新台幣匯價上周五（28日）以當日最低價31.408收盤，貶值6.8分，累計一周新台幣升值2.2分升幅0.07％，周線翻紅...

凱基金、第一金法說談展望 市場聚焦全年獲利與股利政策

進入12月，本周將有兩家金控召開法說會，分別是凱基金、第一金。除公布前三季收益與財務指標、資產配置及投資操作之外，隨時間...

中古屋新青安房貸等待期 從6個月降至3個月

金管會放寬新青安貸款可免計入銀行法第七十二條之二（不動產放款天條），加上房市降溫導致需求減緩，房貸荒已逐漸改善，根據本報...

業者觀察 新青安核貸、排撥 3公股行庫 最順暢

雖然金管會放寬新青安房貸可免計入銀行法第七十二條之二的不動產放款上限不得逾百分之卅的規定，但在中央銀行的集中度管理尚未放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。