快訊

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

台積電設廠也沒用？英特爾前CEO：美晶片減少依賴亞洲 得發生1件事

國銀財管規模要飛越2兆元了！大戶搶進第三個兆元戰場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，10月底20家國銀承作高資產財管業務總資產（AUM）規模達1兆9,946億元，料11月將正式飛越第二個兆元大關，這距離2024年4月跨越第一兆僅走了20個月，象徵財管市場已加速邁入「兆元時代」新里程碑。

金管會從2020年開放銀行承做高資產財管後，首個兆元用了四年半才達成；但第二個兆元不僅提前、幾乎以倍速達陣。

金融圈指出，財管政策鬆綁，高雄資產專區陸續到位，產品線、跨境規劃與家族辦公室服務全面升級，構成兆元成長曲線加速的制度基礎。

尤其從今年6月起，匯率回穩、9月美國啟動降息，市場資金充沛並推升股債行情，進一步驅動高資產客群加速進場，成為第二兆元快速堆高的市場推力。

資產配置結構也出現明顯轉變。10月大戶存款占比降至44.9%，連三個月下滑並寫近三年半低點，單月下滑0.8個百分點，是今年第二大降幅。

基金與債券配置比重同步走高，基金占比升至史上新高的16.5%，債券則升至13.7%，其中債券單月增幅0.3個百分點最大。

一家承辦高資產財管業務主管說，資金由存款大舉移向基金、海外債等收益性商品，反映市場投資情緒轉暖，富豪戶持債信心也明顯回升。

市場預期美國2026年將續降息，寬鬆環境延續，驅動大戶進場布局，再加上銀行在高雄資產專區積極開辦家族辦公室、Lombard Lending、另類境外基金等商品，財管組合愈趨多元，提供AUM跨向「第三兆」的底層基礎。

累計今年前十月，高資產客戶大增6,712戶、AUM 增加5,851億元，全數超越去年同期，這顯示第二季因關稅衝擊導致的短暫疲弱，已被降息行情與高雄資產專區帶動的產品創新迅速填補，使財管市場在第三季後重新加速。

兆元效應更擴散至券商財管領域。金管會統計，至10月底已有10家券商開辦高資產財管，客戶1,606人、交易額4,125億元，年增達45%與66%，證券商積極搶攻高資產族群，使整體財管版圖愈擴愈大。

目前共有20家國銀完成開辦，僅高雄銀行仍在籌備；加上10家券商，市場競爭者可達31家。

金融圈指出，競爭加劇將促使業者持續強化商品線、跨境服務與資產規劃能力，未來高資產財管市場「三兆元時代」來得可能比預期更快。

金管會 國銀

延伸閱讀

前進股債！億級富豪存款比重跌破45% 創近3年新低

群益投顧：AI與降息預期為金融市場主旋律 機會與風險並存

香港宏福苑大火 紅十字會捐款專區湧223萬善款

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

相關新聞

前進股債！億級富豪存款比重跌破45% 創近3年新低

金管會發布高資產理財最新統計，截至114年10月底整體高資產客戶數已有18540人，總資產規模為1兆9946億元，估計最...

高雄資產專區金融版圖擴增 要邁向50家了

高雄資產專區從7月啟動即掀金融業卡位潮。金管會統計，截至11月底已有40家進駐、9家審核中，加上具潛在申請實力的2家銀行...

匯市最前線／台幣31~31.6元震盪

新台幣匯價上周五（28日）以當日最低價31.408收盤，貶值6.8分，累計一周新台幣升值2.2分升幅0.07％，周線翻紅...

凱基金、第一金法說談展望 市場聚焦全年獲利與股利政策

進入12月，本周將有兩家金控召開法說會，分別是凱基金、第一金。除公布前三季收益與財務指標、資產配置及投資操作之外，隨時間...

中古屋新青安房貸等待期 從6個月降至3個月

金管會放寬新青安貸款可免計入銀行法第七十二條之二（不動產放款天條），加上房市降溫導致需求減緩，房貸荒已逐漸改善，根據本報...

業者觀察 新青安核貸、排撥 3公股行庫 最順暢

雖然金管會放寬新青安房貸可免計入銀行法第七十二條之二的不動產放款上限不得逾百分之卅的規定，但在中央銀行的集中度管理尚未放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。