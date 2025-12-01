快訊

保險小百科／加購「超跑險」 可補足缺口

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

超額責任險，俗稱超跑險，是第三人責任險的附加保險，主要的功能是補足「強制責任險」及「第三人責任險」不夠賠的部分。金管會指出，針對交通事故可能發生之鉅額賠償責任，例如：不慎與高價車輛發生碰撞等情形，保險公司有銷售超額責任保險商品供民眾投保，就超過強制汽車責任保險及汽車第三人責任保險保額部分，由保險公司於責任限額內對被保險人予以理賠，以獲得更完善保險保障。

根據新安東京海上產物保關於超額責任險產品資訊，超額責任險無法單獨投保，一定要先搭配汽車第三人責任險或機車第三人責任綜合險才能購買。超額責任險的保險金額從100萬到2,000萬不等，為的就是彌補第三人責任險保障額度不足之處。超額責任險的保費不會因人而異，但第三人責任險會因車種、車主的性別、年齡及理賠紀錄等因素而增減。

