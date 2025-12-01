善用員工福利信託 儲備養老金

隨著民眾健康意識提升、現代醫療技術的進步下，2024年國人平均壽命已達80.77歲，而觀察國人期待退休年齡大約落於60歲左右，意即退休資產池需要支持長達20至30年的退休生活，為降低長壽風險與老後醫療支出所造成之資金缺口，凸顯趁早規劃退休財務計畫的重要性。

首先，僅靠勞保勞退難保障退休生活品質。我國的退休金架構，依循世界銀行提出的三層支柱「老年經濟保障模式」，包括第一層政府提供的勞工保險、第二層公司依法提撥勞工退休金以及第三層個人自有儲蓄、投資及商業保險。根據勞動部的統計資料顯示，多數勞工退休後之生活費用來源主要依賴勞保年金及勞工退休金，但在長壽風險及老後醫療需求的支出下，僅靠勞保勞退卻可能面臨退休金不足的風險。

透過勞動部的勞工個人退休金試算表進行試算，以適用勞退新制的30歲年輕人為例，假設每月薪資35,000元且預估每年調薪3%，則30年後年滿60歲申請退休時，預估薪資水準將為82,476元，依試算結果，30年後每月可請領勞工退休金的所得替代率不到三成。世界銀行曾指出，如果期待退休前後的生活水準不致出現太大落差，退休後的收入至少應該是退休前的七成，可見中間的差距仍有四成之多須補足。

其次，應該善用員工福利信託累積退休資產池。近年在主管機關政策的引導下，愈來愈多企業建立員工福利信託制度落實員工照顧與福祉，透過員工每月提存一定薪資參加提撥，公司會再加碼提撥來鼓勵員工參與員工福利信託。

舉例而言，如員工每月自薪資提撥1,500元的自提金參加員工持股信託，公司相對再提撥1,500元的公提金至該員工之員工持股信託，則加入員工持股信託就可以半價成本持有公司股票，公司提撥的公提金如同加薪，只是為強迫員工儲蓄，遞延至員工退休一併給付，不僅讓員工增加儲蓄保障到其退休後生活，也讓員工一起分享公司的獲利和經營成果，更具有時間複利的效果有利財富累積。

對占有全國勞動人口近八成的中小企業而言，辦理員工福利信託還能享有相關租稅減免優惠：如該企業辦理員工福利信託增加給付的薪資費用屬員工月經常性薪資的一部分，則公司提撥的公提金可依「中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法」，自增加薪資當年度營利事業所得額中減除，而現行規定加薪薪資費用自當年度營利事業所得額中減除率為175%。

最後，透過員工福利信託串聯安養信託，打造完整老年經濟保障鏈。隨著我國邁入超高齡社會，因應詐騙劇本不斷推陳出新，如何防範詐騙也日益受到重視。民眾就業期間運用員工福利信託增加累積退休資產外，退休後退出員工福利信託計畫的資產，也建議再與安養信託銜接，打造「從職場到退休安養」的全方位保障。

透過「員工福利信託」與「安養信託」結合，使退休後的信託資產能轉入安養信託帳戶，專款專用於醫療、照護與生活開銷，避免資產遭侵占或詐騙。此機制更能確保享有穩定生活品質，形成從職場到退休安養的完整保障鏈，為退休生活提供更完整的安全網，進而打造具永續性的「老年經濟保障模式」。

（作者是前信託公會秘書長）