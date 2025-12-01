快訊

專家教你保／建構失智保護網 做好財務準備

經濟日報／ 游乃穎
南山人壽商品部副總經理游乃穎。南山人壽／提供
南山人壽商品部副總經理游乃穎。南山人壽／提供

生活習慣與疾病息息相關，不良的生活習慣可能侵蝕人們的健康，導致疾病發生風險上升。南山人壽近期與工研院健康樂活聯盟攜手發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果。從今年的調查中發現，失智症已躍升國人最擔憂的疾病之一，民眾「睡不飽、吃不好」現象普遍，並有超過四成年輕世代周周吃微波食品、喝瓶裝飲料，生活中充斥著塑膠微粒，然而，睡眠不足與塑膠微粒正好都是失智危險因子。

長壽時代來臨，人們除了追求壽命延長，更要將目標放在「活得健康」，讓自己的老年生活過得精彩又幸福。隨著人均壽命延長，不僅帶來老年疾病風險，也意味著退休後的生活延長，需要穩定的現金流維持生活開銷，做好財務準備成為一大挑戰。

南山人壽《2025永續健康白皮書》調查顯示，國人平均預估未來長照準備金達新台幣682萬元，也就是需要將近700萬元才足以支應老年的長期照顧，反觀民眾目前的財務準備卻普遍不足，現存缺口仍有329萬元，其中更超過30%年齡介於18至30歲的年輕世代對長照毫無準備。

因應長壽風險，南山人壽作為永續健康領航者，呼籲民眾兼顧「穩定金流」及「失智與長照保障」。在創造穩定金流方面，可透過像是年金險，其具活到老領到老的特性，也可以選擇還本型或退休還本型商品做為未來生活規劃。

失智長照準備方面，隨著平均壽命延長，長照險將是保險規劃的重點，南山人壽的長照險設計除了透過「分期給付」機制，支應長期照顧費用所需，部分商品另有提供身故保障、輕度失智給付，可強化身故以及失智保障，讓不同保障需求的民眾有多元的長期照顧保障商品選擇。

提醒民眾，缺牙也有可能提高失智風險，必須關注「牙齒」的健康，讓自己在步向高齡人生階段擁有一口健康的牙齒，可正常咀嚼、吸收營養。南山人壽也推出結合外溢機制的牙齒保單，只要保戶提供當年度接受「洗牙」的醫療收據，即有「牙齒保健回饋金」。南山人壽透過創新商品與服務，幫助國人從容面對長壽，同時呼籲民眾透過良好生活習慣、妥善規劃保障，活得好、健康到老，及早為百歲人生做準備。（本文由南山人壽商品部副總經理游乃穎提供，記者黃于庭採訪整理）

生活 失智症 南山人壽

