寵物險投保評估 留意四大眉角

寵物是家庭中重要的一份子，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費用恐造成飼主的負擔，因此愈來愈多民眾選擇投保「寵物險」來增加保障，而產險業者也建議民眾在投保時須留意四大眉角。

富邦產險表示，在選擇寵物險方案前，可以「先保大損失、再保小損失」，以重大醫療支出為優先考量，先評估本身經濟能力與毛小孩的狀況，若擔心龐大醫療費用導致經濟壓力難以負荷，建議選擇手術及住院費用保障高的方案。而目前可投保寵物險的只限已植入晶片之貓、狗（不包含繁殖用、獵獸用、醫學用途之狗貓），年齡限制二個月至未滿八歲。

產險業者提醒，在投保時可留意四個方面，第一，目前大多保險公司必須要有晶片才能投保，且要、被保人跟晶片飼主必須是同一人。

第二，理賠次數與總額限制，寵物險理賠方式的大多為「限額內實支實付」，而「次數」和「額度上限」便是決定醫療保障到底有多少的兩大關鍵，也須留意自負額的規定。

第三，留意等待期，為了避免道德風險，保單對於「等待期」有明確規範，一般疾病等待期30天，癌症、膝蓋骨異位、髖關節發育不良、椎間盤突出、心臟疾病、腎臟疾病、癲癇、糖尿病或甲狀腺疾病等為90天。

第四，特別除外責任中也訂定不賠除蟲、身體（健康）檢查、預防注射，或是獸醫建議或自行購買的維他命、礦物質補充劑，以及治療牙齒、牙齦或舌部口腔疾病的費用。