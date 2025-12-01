寵物險升級 守護毛小孩

台灣飼養寵物人口持續攀升，對家庭而言，毛孩不只是陪伴，更像家人一樣。因寵物並無健保，萬一受傷或生病，動輒上萬元的醫療開銷往往成為飼主負擔。對此，國泰產險、旺旺友聯、富邦產險、和泰產險及明台產險都有推出寵物險，保障包含疾病、意外、侵權、寄宿等費用。

根據農業部家犬、家貓飼養數量調查，2023年家犬、家貓數量合計上升至280萬隻，其中狗狗數量148萬637隻，較2021年上升19%，而家貓數量為131萬1,449隻，更是比2021年大增50%。

而保發中心統計顯示，寵物綜合保險從2018年投保件數728件，每年皆暴風式成長，在2022年達到高峰逼近9.4萬件，2023年因為寵物險陸續下架，投保件數降為6萬件，保費收入達1.9億元，2024年投保件數掉到2.9萬件，保費收入1.3億元，而寵物險賠款率在2023年達到108.8%，保費收入呈現「入不敷出」，各大產險業紛紛停賣或調整保單，2024年賠款率降至70.6%，為近五年來新低。

目前市面上共有五家產險公司推出寵物保險，分別為國泰產險、旺旺友聯、富邦產險、和泰產險及明台產險。

富邦產險在今年進行寵物險升級，「寵愛寶貝」尊榮方案將醫療保障提升至最高10.6萬元，針對單次住院提供高達2萬元，保期內最高4萬元的理賠額度，單次手術提供高達3萬元，保期內最高6萬元的理賠額度。此外，享有最高達150萬元侵權責任、最高達1萬元寵物寄宿費用、保期內最高5,000元之協尋廣告與喪葬等全方位保障。

富邦產險也與好市多合作推出三種方案，方案一寵物門診費用最高賠償6千元、手術費用最高賠償4萬元，醫療費用總額最高8.6萬元；而方案二及方案三則限黑鑽會員投保，寵物門診費用最高賠償9千元、手術費用最高賠償10萬元，醫療費用總額最高16.9萬元。

和泰產險也於今年全新推出寵物險，主要給付項目為寵物醫療費用保險金、寵物侵權責任保險金、寵物協尋廣告費用保險金、被保險人住院期間寵物寄宿費用保險金、寵物喪葬費用保險金，目前銷售僅限於特定通路。

國泰產險寵物險基礎方案新件投保年齡為0歲二個月至六歲五個月，續保可至14歲五個月；進階方案、完整方案新件投保年齡為0歲二個月至六歲五個月；續保可至九歲五個月。原牙齒醫療費用合併於門診費用申領，改版後非因傷害所致的口腔疾病列為醫療除外責任，並新增皮膚及毛髮僅限門診且單獨限給付次數，最高一次。另外，自負額為損失之30%。旺旺友聯寵物險首創指定獸醫院診療機制，診療資料均採數位化傳輸，主打無自負額。