看好聯準會降息前進股債 億級富豪存款比重跌破45% 創近3年新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
看好聯準會降息前進股債，高資理財億級富豪存款比重首度跌破45%，創近3年來新低。圖／本報資料照片
金管會發布高資產理財最新統計，截至114年10月底整體高資產客戶數已有18540人，總資產規模為1兆9946億元，估計最快11月底可望破2兆元大關。此外，由於聯準會降息預期帶動富豪對股債投資的樂觀預期，在資產配置組合上，存款比重從9月底的45.7%再降至44.9%，創下從112年1月，即2年9個月來的新低水準。

從銀行局統計可看出，除了存款占比減少，其他產品線占比則全面增加，包括基金占比從9月的16.4%增至16.5%、債券從13.4% 增至13.7%、保險從11%增至11.1%、境外結構型商品從6.5% 增至6.6%，以債券比重增加最多，富豪們對美國聯準會降息帶動更多債券資本利得實現的期待由此可見。

金管會也統計，截至10月底止，已有21家被核准，並有20家開辦高資產理財業務，目前僅高雄銀行申請獲准後尚未開辦。對於高資產理財規模持續成長，銀行局副局長張嘉魁說明，主要和承辦家數增加，銀行持續推動及商品設計與銷售，資訊系統建置的精進三大因素有關。

而在業者進駐高雄亞資中心專區的進度，銀行局統計，共18家進駐專區，較9月再增1家；保險局則指出，6家壽險公司申請進駐專區，已有4家進駐，尚有2家還在審查當中。

證期局則統計，投信顧已有14家申請進駐專區，已核准11家，而券商申請10家，核准7家。獲核准的券商，包括永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、群益金鼎證券等7家券商進駐；投信則有聯博投信、富達投信、保德信投信、第一金投信、統一投信等5家投信進駐；投顧則有富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、瑞源投顧、中租投顧等6家投顧進駐。

證期局也指出，截至114年10月底止，已核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自109年開辦本項業務以來，累計高資產客戶數達1606人，累計交易金額約新台幣4125億元，近一年複委託買賣，海外債券的部分共計有184億，並以永豐金證、國泰證、兆豐證為前三大。

債券 美國聯準會

