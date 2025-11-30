元大證券獲 TCSA台灣企業永續獎

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券獲台灣企業永續獎「永續報告書-白金級」與「職場福祉領袖獎」雙項肯定。元大證券/提供)
身為永續金融先行者聯盟成員之一的元大金控子公司，元大證券於2024年發行首本獨立的永續報告書，彙整本公司在環境（E）、社會（S）與治理（G）各面向的具體行動與績效。除嚴格依循國際準則(GRI)編製外，並委由外部機構進行第三方查驗及確信，以確保資訊的最高準確性與可靠度。元大證券深刻體認「永續資訊溝通」的實質價值，利用文字、圖表、網頁等多元媒體展現及電子郵件等管道，加強與利害關係人之溝通，不僅讓股東能全面掌握公司的永續承諾，更讓普羅大眾能透過更便利的方式閱讀與提供建議，成功將永續影響力擴展至更廣泛的社會群體，同時展現金融業在資訊揭露與溝通效能上的創新典範。

元大證券視員工為最珍貴的資產，秉持「人才永續、永續人才」的理念，以打造令人嚮往的卓越職場為目標，從「員工協助」、「家庭友善」、「健康促進」、「強化職安」四大面向，積極推動各項職場福祉措施，提供同仁安心且信賴的工作環境，使每位員工在人生及職涯不同階段，都可以感受到公司的支持與陪伴。

元大證券將持續落實「專注績效、增進員工福祉」的核心價值，持續優化職場環境與健康管理機制，提升員工永續敬業度與幸福感。同時亦將推動供應鏈共好，發揮金融業正向社會影響力，實踐企業、員工與社會三方共榮的永續願景。

元大金控 職場 金融業

