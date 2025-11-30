業者觀察 新青安核貸、排撥 3公股行庫 最順暢

雖然金管會放寬新青安房貸可免計入銀行法第七十二條之二的不動產放款上限不得逾百分之卅的規定，但在中央銀行的集中度管理尚未放行之下，部分公股行庫的新青安額度相對吃緊，根據不動產業者的觀察，目前以台銀、兆豐、彰銀這三家行庫的新青安送件及核貸、排撥情況最為順暢。

至於土銀、合庫、一銀、華銀和台企銀等五家行庫，則面臨央行要求減降不動產放款集中度的問題。雖然金管會放行新青安免計入銀行法規定的計算範圍，但銀行主管坦言，大台北地區的房屋總價動輒逾千萬元，很多高總價的案子是父母幫子女買房，但只有一千萬元能適用新青安，可排除銀行法的規定，但差額仍要計入銀行法對不動產放款比例的計算範圍。

此外，銀行的產品搭售仍時有所聞，尤以房貸壽險、美元基金為大宗，而這類搭售情況不僅在公股行庫，也出現在民營銀行，包括乘機向客戶推銷美元基金。一家國銀高層指出，即使總行已三申五令要求分行不能對產品搭售，但分行為了業務目標，加上房貸放款資源珍貴，仍會「暗示」客戶。

不動產業者則指出，最常見的話術為「如果買了房貸壽，能保障還款的安全，送審的時候也較容易通過，能爭取更好的利率。」或是當民眾申請房貸時，「順便」告訴客戶，「最近市場行情不錯，要不要買基金」等。但業界人士也說，這是「一個願打、一個願挨」，只要房貸能快點下來，客戶通常不會考慮這麼多。