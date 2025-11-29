新青安額度吃緊...這三家公股行庫 目前排撥最順暢

雖然金管會放行新青安房貸可免計入銀行法第72條之2的不動產放款上限不得逾30%的規定，但在央行的集中度管理尚未放行之下，仍有幾家公股行庫的新青安額度相對吃緊，而根據來自不動產業者的觀察，目前以台銀、兆豐、彰銀這三家行庫的新青安送件及核貸、排撥情況最為順暢。

其他五家行庫，則都有央行要求減降不動產放款集中度的問題。至於銀行法第72條之2的比率，雖然金管會放行新青安免計入計算範圍，但銀行主管私下坦言，由於大台北地區的房屋總價都超過1千萬元，1千萬至2千萬元，甚至在2千萬元以上的案子，都會適用到新青安，例如很多高總價的案子，是父母為子女買房，這個時候，只有1千萬能適用新青安，可以不算入銀行法的規定，但剩餘的金額，則要計入銀行法對不動產放款比例的計算範圍。

例如，買2000萬的房子，只有1千萬可免計入銀行法第72條之2的不動產放款比例不超過30%的計算範圍，但剩下的1000萬元，則必須計入，因此，新青安多作幾件這類超過1千萬元的案子，就會使銀行法72條之2的額度繼續吃緊。

此外，銀行的產品搭售仍時有所聞，尤以房貸壽險，還有美元基金為大宗，而這類搭售，不僅出現在公股行庫，也出現在民營銀行，包括趁機向客戶推銷美元基金。

一家國銀高層則坦言，即使總行已三申五令要求分行不能對產品搭售，但分行為了業務目標，加上房貸放款資源珍貴，仍會「暗示」客戶。

不動產業者則指出，最常見的話術為：「倘若買了房貸壽，能保障還款的安全，送審的時候也較容易通過，能爭取更好的利率。」或者是在客戶來申請房貸時，「順道」告訴客戶，「最近市場行情不錯，要不要買基金？」之類，但這位業界人士也表示，這是「一個願打、一個願挨。」只要房貸能快點下來，客戶也不會管這麼多。